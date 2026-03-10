آنتونیو کوستا:

روسیه برنده جنگ آمریکا و اسرائیل بوده است

رئیس شورای اروپا گفت که روسیه تاکنون تنها برنده درگیری میان ایران و ایالات متحده بوده است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «آنتونیو کوستا»، رئیس شورای اروپا، گفت که روسیه تاکنون تنها برنده جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بوده است.

کوستا در سخنرانی خود در جمع سفرای اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: «روسیه با افزایش قیمت انرژی، منابع جدیدی برای تامین مالی جنگ خود علیه اوکراین به دست می‌آورد. این کشور از انحراف قابلیت‌های نظامی که می‌توانست برای حمایت از اوکراین ارسال شود، سود می‌برد. و با توجه به اینکه درگیری در خاورمیانه در مرکز توجه قرار گرفته است، از کاهش توجه به جبهه اوکراین سود می‌برد».

رئیس شورای اروپا بر لزوم حفاظت از نظم بین‌المللی مبتنی بر قانون توسط اتحادیه اروپا تاکید کرد، نظمی که به گفته او توسط ایالات متحده به چالش کشیده شده است.

