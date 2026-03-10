به گزارش ایلنا، «محمد شیاع السودانی»، نخست‌وزیر عراق در گفت‌وگوی تلفنی با «مارکو روبیو»، وزیر خارجه ایالات متحده، درباره شماری از مسائل مشترک مورد توجه مشترک و تحولات جاری در منطقه رایزنی کرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری واع، السودانی در این تماس تاکید کرد که عراق به حفاظت از هیئت‌های دیپلماتیک، سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های مستقر در خاک خود متعهد است و این موضوع از وظایف اصلی نیروهای مسلح عراق با تمامی یگان‌ها و ساختارهای آن به شمار می‌رود.

وی همچنین بر اهمیت تضمین عدم استفاده از حریم هوایی، خاک و آب‌های عراق برای انجام هرگونه اقدام نظامی علیه کشورهای همسایه یا منطقه تاکید کرد.

نخست‌وزیر عراق در ادامه تصریح کرد که دولت، نیروهای سیاسی و جریان‌های مردمی این کشور بر موضع اصولی عراق مبنی بر عدم ورود به درگیری‌های نظامی پایبند هستند.

او افزود که بغداد همان‌گونه که مخالف کشیده شدن به جنگ‌های جاری است، نقض حریم هوایی خود از سوی هر طرفی را نیز نمی‌پذیرد.

بر اساس بیانیه رسمی منتشر شده، در این تماس همچنین درباره موضوعات دوجانبه مورد اهتمام دو کشور گفت‌وگو شد و دو طرف امکان ازسرگیری فعالیت خط لوله نفت عراق برای صادرات از طریق خاک ترکیه را مورد بررسی قرار دادند.

