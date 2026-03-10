ترامپ:

واشنگتن گزینه‌های متعددی را برای تغییر اوضاع در کوبا در نظر دارد
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، در یک کنفرانس مطبوعاتی در فلوریدا گفت که واشنگتن گزینه‌های متعددی را برای تغییر اوضاع در کوبا، از جمله به دست گرفتن کنترل آن، در نظر دارد.

ترامپ در پاسخ به سوالی در مورد توافق احتمالی با هاوانا گفت: «واشنگتن گزینه‌های متعددی را برای تغییر اوضاع در کوبا در نظر دارد. ممکن است دوستانه باشد، ممکن است نباشد. مهم نیست، زیرا آنها به لبه پرتگاه رسیده‌اند. آنها انرژی و پول ندارند. آنها در یک بحران عمیق انسانی هستند و ما نمی‌خواهیم چنین چیزی را ببینیم.»

رئیس جمهور آمریکا استدلال کرد که وضعیت وخیم این جزیره، دستیابی به توافق را اجتناب‌ناپذیر کرده است. ترامپ معتقد است که مقامات کوبا «یا با یک توافق موافقت می‌کنند، یا ایالات متحده آن را [تغییر دولت] به همان اندازه آسان خواهد کرد.»

 

اخبار مرتبط
