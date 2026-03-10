فشار مشاوران ترامپ بر او برای پایان جنگ با ایران

به گزارش ایلنا، وال استریت ژورنال نوشت: برخی مشاوران نزدیک دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به‌طور خصوصی از او خواسته‌اند که راهی برای خروج از جنگ با ایران پیدا کند.

بر این اساس، دلایل اصلی آنها از این درخواست ترس از پیامدهای سیاسی منفی، از جمله افزایش قیمت بنزین، طولانی شدن جنگ، و احتمال خشونت سیاسی یا واکنش‌های شدید داخلی و انتخاباتی در آمریکا عنوان شده است.

یک مقام ارشد دولت آمریکا به وال استریت ژورنال گفته که ترامپ تا وقتی بتواند «پیروزی رضایت‌بخش» اعلام کند، جنگ را متوقف نخواهد کرد، اما فشار مشاوران برای کاهش تنش یا پایان دادن به درگیری در حال افزایش است.

