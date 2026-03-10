وال استریت ژورنال خبر داد:

فشار مشاوران ترامپ بر او برای پایان جنگ با ایران

گزارش‌ها حاکی از آن است که در پی جهش بی‌سابقه قیمت جهانی انرژی، برخی از مشاوران ارشد رئیس‌جمهور آمریکا از او خواسته‌اند که راهی برای پایان دادن به جنگ با ایران ایجاد کند.

به گزارش ایلنا، وال استریت ژورنال نوشت: برخی مشاوران نزدیک دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به‌طور خصوصی از او خواسته‌اند که راهی برای خروج از جنگ با ایران پیدا کند.

بر این اساس، دلایل اصلی آنها از این درخواست ترس از پیامدهای سیاسی منفی، از جمله افزایش قیمت بنزین، طولانی شدن جنگ، و احتمال خشونت سیاسی یا واکنش‌های شدید داخلی و انتخاباتی در آمریکا عنوان شده است.

یک مقام ارشد دولت آمریکا به وال استریت ژورنال گفته که ترامپ  تا وقتی بتواند «پیروزی رضایت‌بخش» اعلام کند، جنگ را متوقف نخواهد کرد، اما فشار مشاوران برای کاهش تنش یا پایان دادن به درگیری در حال افزایش است.

 

