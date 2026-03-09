پیشنهاد مجارستان برای لغو فوری ممنوعیت استفاده از نفت‌ و گاز روسیه

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «پیتر سیارتو»، وزیر خارجه و تجارت مجارستان، پس از جلسات فوری شوراهای دفاع و امنیت انرژی که توسط «ویکتور اوربان»، نخست وزیر این کشور تشکیل شد گفت که دولت مجارستان به رهبری اتحادیه اروپا پیشنهاد داده است که فورا ممنوعیت استفاده از نفت و گاز روسیه را در تمام کشورهای اتحادیه لغو کند تا از کمبود انرژی و افزایش شدید قیمت‌ها به دلیل تنش‌های خاورمیانه جلوگیری شود.

سیارتو در جریان یک سخنرانی ویدیویی که توسط کانال تلویزیونی ام۱ پخش شد، گفت: «در شرایط فعلی، اتحادیه اروپا باید فورا اقدام کند. برای جلوگیری از افزایش شدید قیمت، لازم است فورا ممنوعیت واردات انرژی روسیه در تمام مناطق اروپا لغو شود».

وی تاکید کرد: «اگر بروکسل ممنوعیت واردات نفت و گاز روسیه را لغو نکند، اگر تحریم‌ها را لغو نکند، ضربه بسیار سختی به اقتصاد اروپا وارد خواهد شد زیرا قیمت انرژی در حال افزایش است».

