تاکید مالزی بر ضرورت حلوفصل بحران خاورمیانه از طریق دیپلماسی
نخستوزیر مالزی ضمن ابراز نگرانی از حملات علیه ایران، بر ضرورت خویشتنداری و حلوفصل بحران از مسیر گفتوگو تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، «انور ابراهیم»، نخستوزیر مالزی ضمن ابراز نگرانی از حملات علیه ایران، بر ضرورت خویشتنداری و حلوفصل بحران از مسیر گفتوگو تاکید کرد و گفت که کشورش از هر تلاش معتبر جهانی برای توقف درگیریها از طریق مذاکره حمایت میکند.
انور ابراهیم در پلتفرم ایکس نوشت: «در راستای موضع اصولی و دوحزبی که پارلمان مالزی اتخاذ کرده است، از فراخوانهای اعلامی برای خویشتنداری طرفهای درگیر در بحبوحه ادامه درگیریها در سراسر خلیج فارس و منطقه گستردهتر غرب آسیا، دلگرم شدهام».
وی اظهار داشت: «این فراخوانها شایستهاند که جدی گرفته شوند و مورد احترام قرار گیرند. همیشه صداهایی وجود خواهد داشت که خواهان رویکردی سختگیرانهتر هستند اما تاریخ به ندرت با کسانی که در زمان باز بودن باب گفتوگو، تشدید تنش را بر مذاکره ترجیح دادهاند، مهربان بوده است. باز نگه داشتن باب گفتوگو، شجاعت واقعی میطلبد».
نخست وزیر مالزی همچنین ضمن نگرانی نسبت به وضعیت خلیج فارس تاکید کرد که کوالامپور آماده است از هر تلاش معتبر برای دستیابی به توقف درگیریها از طریق مذاکره حمایت کند.
وی افزود: «من از جامعه جهانی میخواهم با فوریت و هدفمندی اقدام کند، پیش از آنکه این درگیری جانهای بیشتری بگیرد و کشورهای بیشتری را درگیر خود سازد».