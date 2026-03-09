سیدعمار الحکیم انتخاب رهبر جدید ایران را تبریک گفت

به گزارش ایلنا، «سیدعمار الحکیم»، رهبر جریان حکمت ملی عراق، در پی ‌انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران، در پیامی خطاب به ایشان، استمرار مسیر ایثار و اعتلای کلمه حق را مسئلت کرد.

بر اساس بیانیه دفتر جریان حکمت ملی، در پیام سید عمار الحکیم آمده است: «ضمن تجدید مراتب تسلیت و همدردی با ملت ایران به مناسبت شهادت حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (قدس سره الشریف)، انتخاب فرزند ایشان، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (دامت برکاته) را به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران تبریک می‌گوییم.»

در بخش دیگری از این پیام تاکید شده است: «از خداوند متعال برای ایشان توفیق استمرار بخشیدن به راه پدر شهیدشان و اجداد و نیاکان والامقامشان را در جهت اعتلای کلمه حق و ادامه مسیر ایثار و فداکاری مسئلت داریم.»

