کاهش اندک قیمت نفت در بازارهای جهانی

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، قیمت نفت امروز -دوشنبه- با تشدید جنگ ایران‌ ‌‌اندکی کاهش یافت.

در ابتدای روز، قیمت هر بشکه نفت خام برنت، استاندارد بین‌المللی، به ۱۱۹.۵۰ دلار در هر بشکه رسید، اما بعداً با قیمت ۱۱۲.۹۸ دلار معامله شد. نفت خام سبک و شیرین وست تگزاس اینترمدیت، تولید شده در ایالات متحده، به ۱۱۹.۴۸ دلار در هر بشکه افزایش یافت، اما دوباره به ۱۱۰.۱۷ دلار کاهش یافت.

طبق گزارش شرکت تحقیقاتی مستقل ریستاد انرژی، حدود ۱۵ میلیون بشکه نفت خام - تقریباً ۲۰ درصد از نفت جهان - معمولاً هر روز از طریق تنگه هرمز حمل می‌شود.

