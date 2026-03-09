به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «وانگ یی»، وزیر ‌خارجه چین، درگیری در خاورمیانه را با استفاده از یک ضرب‌المثل باستانی چینی توصیف کرد.

وانگ یی در یک کنفرانس مطبوعاتی در پکن در مورد موضع چین در مورد وضعیت پیرامون ایران گفت: «همانطور که حکمت چینی می‌گوید: سلاح‌ها ابزار شر هستند و باید با احتیاط شدید استفاده شوند.»

او تأکید کرد که نباید اجازه سوءاستفاده از زور داده شود و خاطرنشان کرد که عظمت در استفاده از زور به هر دلیلی آشکار نمی‌شود و مردم بی‌گناه نباید قربانی جنگ شوند.

وی افزود: «قدرتمند بودن لزوماً به معنای استدلال‌های قوی نیست؛ نمی‌توان به جهان اجازه داد که به قانون جنگل بازگردد.»

