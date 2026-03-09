آغاز رزمایش مشترک کره جنوبی و آمریکا
نیروهای مسلح کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا، رزمایش مشترک گسترده خود را آغاز کردند.
به گزارش ایلنا، خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی از آغاز رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی خبر داد.
بر اساس این گزارش، تعداد تمرینات میدانی امسال نسبت به سال گذشته بیش از نصف کاهش یافته است. در حالی که سال گذشته ۵۱ رویداد برگزار شد، امسال ۲۲ رویداد برنامهریزی شده است.
مقامات کره جنوبی ترجیح میدهند تمرینات میدانی را به صورت تناوبی در طول سال برگزار کنند تا از ایجاد تنش در شبهجزیره کره جلوگیری شود.
حدود ۱۸ هزار پرسنل نظامی در این رزمایش شرکت دارند که با سال گذشته قابل مقایسه است.
بخشهای این رزمایش شامل بخشهای واقعگرایانهای است که جنبههای جنگ مدرن را منعکس میکند.
این رزمایش همچنین ارزیابی خواهد کرد که آیا شرایط برای انتقال کنترل عملیاتی نیروهای مسلح کره جنوبی از آمریکا به این کشور در زمان جنگ فراهم است یا خیر. دولت کره جنوبی امیدوار است این اختیار را قبل از پایان دوره رئیس جمهور کنونی در سال ۲۰۳۰ بازپس گیرد.
مقامات کره شمالی رزمایشهای آمریکا و کره جنوبی را تمرینی برای جنگ میدانند.