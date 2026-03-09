حضور خانواده رهبر کرهشمالی در کنسرت ویژه روز جهانی زن
رهبر کرهشمالی به همراه همسر و دخترش در کنسرت ویژه روز جهانی زن حضور یافت. این دختر به عنوان جانشین احتمالی پدر مطرح است و حضور او در برنامه توجه رسانهها را جلب کرده است.
به گزارش ایلنا، کیم جونگ اون، رهبر کرهشمالی، به مناسبت روز جهانی زن در کنسرتی که به این مناسبت برگزار شد، حضور یافت و این بار همراه با همسرش «ری سول جو» و دخترش «کیم جو-آه» دیده شد. رسانههای رسمی امروز دوشنبه گزارش دادند که وی در این برنامه از نقش زنان در توسعه ملی تقدیر کرد.
خبرگزاری مرکزی کرهشمالی اعلام کرد که کنسرت روز گذشته در ورزشگاه سرپوشیده پیونگیانگ برگزار شد و علاوه بر خانواده رهبر، مسئولان زن حزب و دولت، کارمندان و اعضای هیأتهای دیپلماتیک خارجی نیز در آن حضور داشتند.
رسانههای رسمی نام دختر کیم جونگاون را اعلام نکرده و تنها به او با عنوان «دختر عزیزش» اشاره کردند؛ عبارتی که معمولا برای توصیف او استفاده میشود. بر اساس گزارش خبرگزاری یونهاپ کرهجنوبی، «جو-آه» به عنوان جانشین احتمالی پدرش مطرح است.
تصاویر منتشرشده نشان میدهد که دختر رهبر کرهشمالی در کنار والدینش نشسته و کیم جونگ اون هنگام اجرای برنامه دست او را گرفته است.
همچنین در میان حاضران، شخصیتهای زن برجستهای مانند «چوی سون هوی» وزیر امور خارجه، «کیم یو جونگ» خواهر رهبر و «ری چون هی» مجری مشهور حضور داشتند.