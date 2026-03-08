رهبر کاتولیک‌های جهان خواستار پایان دادن به خشونت در خاورمیانه شد

رهبر کاتولیک‌های جهان خواستار پایان دادن به خشونت در خاورمیانه و از سرگیری تلاش‌هایی برای گشودن فضایی برای گفت‌وگو شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، رهبر کاتولیک‌های جهان خواستار پایان دادن به خشونت در خاورمیانه و از سرگیری تلاش‌هایی برای گشودن فضایی برای گفت‌وگو شد.

پاپ لئو در مراسم دعای آنجلوس در میدان سنت پیتر گفت: «اخبار عمیقاً نگران‌کننده همچنان از ایران و سراسر خاورمیانه می‌رسد.»

وی گفت که این درگیری ترس و نفرت را دامن می‌زند و نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند که این درگیری می‌تواند بیشتر گسترش یابد و کشورهای دیگر، از جمله «لبنان عزیز» را نیز درگیر کند.

پاپ گفت: «بیایید دعای فروتنانه خود را به درگاه خداوند بلند کنیم تا غرش بمب‌ها متوقف شود، سلاح‌ها خاموش شوند و فضایی برای گفت‌وگو باز شود که در آن صدای مردم شنیده شود.»

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
