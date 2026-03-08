به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، رهبر کاتولیک‌های جهان خواستار پایان دادن به خشونت در خاورمیانه و از سرگیری تلاش‌هایی برای گشودن فضایی برای گفت‌وگو شد.

پاپ لئو در مراسم دعای آنجلوس در میدان سنت پیتر گفت: «اخبار عمیقاً نگران‌کننده همچنان از ایران و سراسر خاورمیانه می‌رسد.»

وی گفت که این درگیری ترس و نفرت را دامن می‌زند و نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند که این درگیری می‌تواند بیشتر گسترش یابد و کشورهای دیگر، از جمله «لبنان عزیز» را نیز درگیر کند.

پاپ گفت: «بیایید دعای فروتنانه خود را به درگاه خداوند بلند کنیم تا غرش بمب‌ها متوقف شود، سلاح‌ها خاموش شوند و فضایی برای گفت‌وگو باز شود که در آن صدای مردم شنیده شود.»

انتهای پیام/