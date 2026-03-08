وزیر دفاع سوئیس:
آمریکا و اسرائیل قوانین بینالمللی را نقض کردهاند
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «مارتین فیستر»، وزیر دفاع سوئیس، گفت که ایالات متحده و اسرائیل با حملات خود به ایران، قوانین بینالمللی را نقض کردهاند.
فیستر در مصاحبهای گفت: «شورای فدرال معتقد است که حمله به ایران نقض قوانین بینالمللی است.»
وی افزود: «از نظر ما، این نقض ممنوعیت خشونت است.» وی از همه طرفهای درگیر خواست تا برای محافظت از غیرنظامیان، جنگ را متوقف کنند.