به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «مارتین فیستر»، وزیر دفاع سوئیس، گفت‌ که ایالات متحده و اسرائیل با حملات خود به ایران، قوانین بین‌المللی را نقض کرده‌اند.

فیستر در مصاحبه‌ای گفت: «شورای فدرال معتقد است که حمله به ایران نقض قوانین بین‌المللی است.»

وی افزود: «از نظر ما، این نقض ممنوعیت خشونت است.» وی از همه طرف‌های درگیر خواست تا برای محافظت از غیرنظامیان، جنگ را متوقف کنند.

