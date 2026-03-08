به گزارش ایلنا، مردم آلمان با برگزاری تجمع اعتراضی در برلین، تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را محکوم کردند.

تظاهرات کنندگان همچنین خواستار توقف ارسال سلاح از سوی دولت آلمان برای رژیم صهیونیستی شدند.

تظاهرکنندگان که پرچم‌های ایران، فلسطین و لبنان را در دست داشتند جنایات واشنگتن و تل‌آویو در منطقه و حمله به اماکن مسکونی و غیرنظامیان را مغایر حقوق بشردوستانه اعلام کردند.

معترضان آلمانی خواستار توقف حملات تجاوزکارانه علیه ایران و احترام به قوانین بین المللی برای حفاظت از غیرنظامیان شدند.

