به گزارش ایلنا، «محمد یعقوب مجاهد»، وزیر دفاع حکومت طالبان، اظهار داشت هیئت حاکمه افغانستان همواره تلاش کرده تا اختلافات با پاکستان از طریق مذاکره و تفاهم حل شود و راه دیپلماسی را در اولویت قرار داده است، اما پاکستان به این اصل پایبند نبوده است.

وی به طلوع‌نیوز گفت: «هر حمله پاکستان توسط طالبان پاسخ داده خواهد شد و در صورت ناامن شدن کابل، اسلام‌آباد نیز ناامن خواهد شد».

ملا یعقوب افزود: «اگر کابل را ناامن کنند، اسلام‌آباد ناامن می‌شود، اگر به کابل حمله شود به اسلام‌آباد حمله می‌شود؛ این فکر را نکنند که در کابل مردم را شهید کنند و امنیت را خراب کند و در اسلام‌آباد آرامی باشد».

وزیر دفاع حکومت طالبان با اشاره به مرز مورد مناقشه افغانستان و پاکستان موسوم به «خط دیورند»، گفت که پاکستان تلاش دارد این خط به عنوان مرز رسمی شناخته شود.

