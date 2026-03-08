وزیر دفاع طالبان:

امنیت کابل، امنیت اسلام‌آباد را تضمین می‌کند

امنیت کابل، امنیت اسلام‌آباد را تضمین می‌کند
وزیر دفاع طالبان گفت هر حمله پاکستان با پاسخ روبرو خواهد شد و امنیت کابل، امنیت اسلام‌آباد را تضمین می‌کند.

به گزارش ایلنا، «محمد یعقوب مجاهد»، وزیر دفاع حکومت طالبان، اظهار داشت هیئت حاکمه افغانستان همواره تلاش کرده تا اختلافات با پاکستان از طریق مذاکره و تفاهم حل شود و راه دیپلماسی را در اولویت قرار داده است، اما پاکستان به این اصل پایبند نبوده است.

وی به طلوع‌نیوز گفت: «هر حمله پاکستان توسط طالبان پاسخ داده خواهد شد و در صورت ناامن شدن کابل، اسلام‌آباد نیز ناامن خواهد شد».

ملا یعقوب افزود: «اگر کابل را ناامن کنند، اسلام‌آباد ناامن می‌شود، اگر به کابل حمله شود به اسلام‌آباد حمله می‌شود؛ این فکر را نکنند که در کابل مردم را شهید کنند و امنیت را خراب کند و در اسلام‌آباد آرامی باشد».

وزیر دفاع حکومت طالبان با اشاره به مرز مورد مناقشه افغانستان و پاکستان موسوم به «خط دیورند»، گفت که پاکستان تلاش دارد این خط به عنوان مرز رسمی شناخته شود.

 

