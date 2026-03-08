کهنهسربازان، چپ رادیکال و پایگاه ترامپ؛ جبههای واحد علیه جنگ ایران
رئیسجمهور آمریکا در جنگ علیه ایران با فشار بیسابقهای از تمام طیفهای سیاسی مواجه است؛ از راست پوپولیست تا چپ سوسیالیست، در شرایطی که افکار عمومی و نخبگان نظامی هشدار میدهند این جنگ به باتلاقی پرهزینه و بیپایان تبدیل خواهد شد.
به گزارش ایلنا، با گذشت یک هفته از آغاز جنگ، ۹۰ نفر از کهنهسربازان تمامی شاخههای ارتش آمریکا نامهای سرگشاده به ترامپ ارسال کردند که توسط وبسایت «Responsible Statecraft» منتشر شد. این نامه که نماینده سازمانهایی با بیش از نیم میلیون عضو و خانوادههایشان است، از رئیسجمهور آمریکا خواسته است جنگ برای تغییر رژیم را متوقف کرده و مسیر دیپلماسی و مذاکره را جایگزین اقدام نظامی کند.
در این نامه هشدار داده شد که «جنگ با ایران زودگذر و محدود نخواهد بود و به باتلاقی پرهزینه تبدیل خواهد شد که منطقه را شعلهور میکند». آدام وینستاین از موسسه کوئینسی، یکی از امضاکنندگان، درباره طرفداران جنگ گفت: «آنها صرفاً به جنبههای لجستیکی فکر میکنند و قربانیان انسانی برایشان صرفاً اعداد و ارقام ذهنی است.»
انتقاد شدید چپ رادیکال
در سوی دیگر طیف سیاسی، سایت «World Socialist Website» با رویکرد ایدئولوژیک صریح سوسیالیستی، عملیات جنگی را «مرگبارترین حملات هوایی در تاریخ مدرن» توصیف کرده و از کشته شدن بیش از هزار غیرنظامی، از جمله ۱۵۰ دانشآموز دختر در میناب اشاره کرده است. این دیدگاه نشان میدهد که بخشهایی از چپ آمریکایی و غربی، جنگ را مطلقا رد میکنند.
واکنش بازار و افکار عمومی
روزنامه «گاردین» با اشاره به تجربه بازارها مینویسد: سرمایهگذاران انتظار داشتند هر تنش ترامپی با عقبنشینی موقتی همراه شود و روی جنگی کوتاهمدت شرطبندی کردهاند. اما واقعیت در ایران و خواستههای واشنگتن، قابل پذیرش برای هیچ دولتی نیست و فاصله میان انتظارات بازار و واقعیتهای میدان نبرد گستردهتر از آن است که تصور میشود.
میزان مخالفت آمریکاییها با جنگ
شبکه PBS گزارش میدهد که ۴۹ درصد آمریکاییها با حملات نظامی به ایران مخالفند، از جمله اکثریت دموکراتها و مستقلها. طبق نظرسنجی «رویترز/ایپسوس»، حتی یکچهارم جمهوریخواهان معتقدند ترامپ بیش از حد به استفاده از زور تمایل دارد. این شکاف نه تنها بین راست و چپ، بلکه در میان پایگاه طرفداران ترامپ نیز مشهود است. تاکر کارلسون، از حامیان برجسته ترامپ، ضربات نظامی اخیر را «انزجارآور» توصیف کرده است.
بیپاسخ ماندن پایان جنگ
یک دیپلمات اروپایی به سیانان گفت: «نمیدانیم ترامپ پس از پایان جنگ چه هدفی دارد و به نظر میرسد حتی خودش هم نمیداند». مسئولان آمریکایی میگویند ترامپ خواستار تسلیم بیقید و شرط ایران است، موضوعی که سایت «Brussels Times» آن را «قمار خطرناک بدون افق پایان» توصیف کرده است.
روزنامه «Irish Times» نتیجه میگیرد: هیچکس نمیتواند پایان این جنگ را پیشبینی کند، زیرا حتی ترامپ هم نمیتواند با اطمینان بگوید چرا این جنگ آغاز شد.
ترامپ اکنون در مواجهه با معادلهای دشوار قرار دارد: یا باید با پیروزی سریع مخالفان خود را ساکت کند، یا در جنگ طولانی غرق شود و همه وعدههایش برای اجتناب از آن را یادآوری کنند.