ابتکار محرمانه سعودی برای مهار جنگ علیه ایران؛ دیپلماسی منطقهای وارد میدان شد
با ورود تجاوز نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران به دومین هفته، کشورهای منطقه دست به ابتکار محرمانهای زدهاند تا با مذاکره و دیپلماسی، خسارات اقتصادی و امنیتی را محدود کرده و مسیر جنگ فرسایشی را متوقف کنند.
به گزارش ایلنا، عبدالباری عطوان، تحلیلگر مطرح جهان عرب در سرمقاله روزنامه فرامنطقهای رای الیوم نوشت: با ورود تجاوز مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران به دومین هفته خود، منطقه شاهد تحولاتی غیرمنتظره و حساس است که میتواند مسیر بحران را تغییر دهد. مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، بهطرز غافلگیرکنندهای از کشورهای همسایه عذرخواهی کرد و تأکید نمود که ایران با هیچ یک از همسایگان خود دشمنی ندارد و تنها در دفاع از خود واکنش نشان خواهد داد.
پزشکیان در اظهارات تلویزیونی تأکید کرد که حملات موشکی و پهپادی اخیر، پاسخی به تجاوز آمریکا و اسرائیل بوده و شورای رهبری موقت ایران دستور داده است که هیچ حملهای به کشورهای همسایه انجام نشود مگر آنکه تهدید مستقیم از سوی پایگاههای آمریکایی رخ دهد.
این حرکت به عنوان نشانهای از انعطاف و تمایل ایران به مسیر دیپلماسی و کاهش تنش با همسایگان تعبیر میشود و نشان میدهد که ایران میکوشد با هوشمندی، خسارات انسانی و اقتصادی منطقه را محدود کند.
ابتکار سعودی؛ مذاکرات محرمانه با ایران
همزمان، گزارش بلومبرگ فاش کرده است که عربستان سعودی در حال انجام مذاکرات محرمانه با ایران است تا از گسترش جنگ جلوگیری کرده و مسیر دیپلماسی را باز کند. این تلاش با مشارکت کشورهای منطقهای و اروپایی از جمله مصر، ترکیه و فرانسه صورت میگیرد.
دلیل این ابتکار، علاوه بر محدود کردن خسارات نظامی و اقتصادی، شامل موارد زیر است:
حملات ایران به اهداف حیاتی در کشورهای همسایه و پایگاههای آمریکایی.
کاهش اعتماد به حمایت نظامی آمریکا و نگرانی از آسیب به امنیت و اقتصاد منطقه.
جلوگیری از وقوع بحران انسانی و مهاجرت گسترده به کشورهای ساحلی خلیجفارس.
فرصتها و موانع موفقیت ابتکار سعودی
تحلیلگران معتقدند شانس موفقیت این طرح نسبتا بالاست، چرا که:
کشورهای خلیج فارس دریافتهاند که آمریکا قادر به حفاظت کامل از آنها نیست و حضور پایگاههای آمریکایی ممکن است خطرآفرین باشد.
خسارات اقتصادی و تهدید امنیتی منطقه، از جمله توقف تولید و صادرات نفت و گاز، ضرورت کاهش تنش را برجسته کرده است.
عدم حمایت کامل و جدی اروپا از جنگ، زمینه را برای دیپلماسی منطقهای فراهم کرده است.
با این حال، بزرگترین تهدید موفقیت این مذاکرات، مخالفت اسرائیل و تلاش این رژیم برای ادامه فشار بر ایران است تا اهداف استراتژیک خود، از جمله تغییر نظام و توقف برنامههای دفاعی و موشکی ایران را تحقق بخشد.
پیامدهای نظامی و سیاسی
ایران پس از عبور از خطرات هفته اول و ناکامی اولیه حمله دوگانه، اکنون نشانههایی از تثبیت قدرت و مقاومت خود را تجربه میکند و ریشههای نظام حاکم در عمق جامعه تقویت شده است.
تحلیلگران هشدار میدهند که تلاش آمریکا و اسرائیل برای تغییر نظام ایران و انتخاب رهبر جدید موفق نخواهد شد و برعکس، ایران است که مسیر بازی را تعیین میکند و حتی میتواند سیاستهای واشنگتن را در آینده تحت تأثیر قرار دهد.
عذرخواهی ایران و ابتکار دیپلماتیک سعودی، فرصتی تاریخی برای کاهش تنشها در خلیج فارس و آغاز گفتوگوهای منطقهای فراهم کرده است؛ با این حال، مسیر پیش رو پرچالش است و موفقیت آن نیازمند مدیریت دقیق و اراده جدی همه طرفهاست. تحلیلگران معتقدند که این تحولات میتواند آغازی برای پایان بحران و حفظ امنیت و اقتصاد منطقه باشد، مشروط بر اینکه فشارهای خارجی مسیر مذاکرات را مختل نکند.