مادرید به امنیت و ثبات لبنان متعهد است

به گزارش ایلنا، مادرید امروز -شنبه- با صدور بیانیه ای با درخواست از رژیم صهیونیستی برای عمل به تعهدات خود در خصوص قوانین بین‌الملل، تاکید کرد که این کشور به امنیت و ثبات بیروت متعهد خواهد بود.

بر اساس اعلام این رسانه، دولت اسپانیا اعلام کرد که مادرید بر تعهدش به صلح، ثبات و حفظ امنیت لبنان متعهد است.

مادرید همچنین از رژیم صهیونیستی خواست تا به تعهدات خود به موجب قوانین بین‌الملل عمل کند.

