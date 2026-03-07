دولت اسپانیا:
مادرید به امنیت و ثبات لبنان متعهد است
کد خبر : 1759587
به گزارش ایلنا، مادرید امروز -شنبه- با صدور بیانیه ای با درخواست از رژیم صهیونیستی برای عمل به تعهدات خود در خصوص قوانین بینالملل، تاکید کرد که این کشور به امنیت و ثبات بیروت متعهد خواهد بود.
دولت اسپانیا اعلام کرد که مادرید بر تعهدش به صلح، ثبات و حفظ امنیت لبنان متعهد است.
مادرید همچنین از رژیم صهیونیستی خواست تا به تعهدات خود به موجب قوانین بینالملل عمل کند.