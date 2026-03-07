حمله حزب الله به مواضع اشغالگران در جنوب الخیام

به گزارش ایلنا، مقاومت اسلامی لبنان از عملیات علیه تجمع نیروهای دشمن صهیونیستی در ارتفاعات الحمامص و خله العصافیر در بخش جنوبی شهر الخیام خبر داد.

مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه ای اعلام کرد که رزمندگان حزب الله ساعت ۳:۴۵ بامداد امروز یک نقطه تجمع نیروهای ارتش دشمن صهیونیستی در ارتفاعات الحمامص و خله العصافیر در بخش جنوبی شهر الخیام در جنوب لبنان را با چند موشک هدف قرار دادند.

حزب‌الله در بیانیه خود تاکید کرد که این حمله در پاسخ به حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به ده‌ها شهر و روستای لبنان از جمله ضاحیه جنوبی بیروت انجام شد.

طبق اعلام وزارت بهداشت لبنان تعداد شهدای حملات هوایی بامداد امروز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان از جمله روستاهای اطراف شهر صور روستای مجدلزون در صور، روستاهای السلطانیه، تولین، الخیام، کفرکلا، عدیسه و الطیبه در جنوب لبنان، به ده‌ها شهید و زخمی رسید.

