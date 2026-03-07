آمریکا فروش تسلیحات به ارزش ۱۵۱ میلیون دلار به اسرائیل را تصویب کرد

آمریکا فروش تسلیحات به ارزش ۱۵۱ میلیون دلار به اسرائیل را تصویب کرد
وزارت خارجه ایالات متحده بسته تسلیحاتی ۱۵۱.۸ میلیون دلاری به رژیم صهیونیستی را تصویب کرد.

به گزارش ایلنا، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که بدون مجوز کنگره، فروش تسلیحات به ارزش ۱۵۱.۸ میلیون دلار به رژیم صهیونیستی  را تصویب کرده که این امر خشم و نارضایتی قانونگذاران آمریکایی را برانگیخته است.

براساس بیانیه رسمی، این قرارداد شامل تامین تقریبا ۱۲هزار بمب، با وزن هر کدام حدود ۴۷۰ کیلوگرم، برای رژیم صهیونیستی است. این قرارداد در پاسخ به درخواست ارائه شده توسط دفتر امور سیاسی و نظامی وزارتخانه انجام شده است.

در این بیانیه آمده است که این قرارداد تنها به تامین سلاح محدود نمی‌شود، بلکه شامل خدمات مهندسی، پشتیبانی لجستیکی و کمک‌های فنی ارائه شده توسط دولت آمریکا نیز می‌شود.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
