پکن خواستار توقف فوری عملیات نظامی شد
وزیر خارجه چین در تماس تلفنی با همتای صهیونیستی خود ضمن تاکید بر مخالفت پکن با استفاده از زور در روابط بینالملل، خواستار توقف فوری عملیات نظامی و جلوگیری از گسترش درگیریها در منطقه شد.
به گزارش ایلنا، از رسانههای رسمی چین، «وانگ یی»، وزیر خارجه چین، در تماسی تلفنی با وزیر خارجه رژیم صهیونیستی که به درخواست طرف صهیونیستی انجام شد، درباره تحولات اخیر در خاورمیانه گفتوگو کرد.
وزیرخارجه چین در این گفتوگو تاکید کرد که کشورش همواره بر این باور بوده است که اختلافات بینالمللی و بحرانهای منطقهای باید از طریق گفتوگو و رایزنی حلوفصل شود و همه طرفها باید به اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد پایبند باشند.
وی اظهار داشت: «چین طی سالهای گذشته برای حلوفصل سیاسی مسئله هستهای ایران تلاش کرده و مذاکرات انجامشده در این زمینه پیشرفتهایی به همراه داشته است».
وزیر خارجه چین تصریح کرد که حملات نظامی اخیر روند دیپلماتیک را مختل کرده است و استفاده از زور نمیتواند به حل بحران کمک کند، بلکه ممکن است پیامدهای پیچیدهتر و خطرناکتری در پی داشته باشد.
دیپلمات ارشد چینی با تاکید بر ضرورت جلوگیری از تشدید تنشها، خواستار توقف فوری عملیات نظامی شد و هشدار داد که ادامه درگیریها میتواند به گسترش بحران و بیثباتی بیشتر در منطقه منجر شود.