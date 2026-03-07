کاخ سفید اعزام نیروی زمینی به ایران را تکذیب کرد
به گزارش ایلنا، «کارولین لویت»، سخنگوی کاخ سفید شایعات درباره احتمال اعزام نیروهای زمینی آمریکایی به ایران را تکذیب کرد.
لویت در بیانیهای در رابطه با شایعات منتشر شده درباره علاقه «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا به اعزام نیروی زمینی به ایران گفت: «این داستان بر اساس حدس و گمان منابع ناشناس است که عضو تیم امنیت ملی رئیسجمهور نیستند و مشخصا از گفتوگو اطلاع ندارند».
وی ادامه داد: «رئیسجمهور ترامپ همیشه عاقلانه همه گزینهها را باز نگه میدارد اما هر کسی که بخواهد القا کند او به یک گزینه خاص تمایل دارد، ثابت میکند که جای واقعی در میز گفتوگوها ندارد».