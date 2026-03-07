خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کاخ سفید اعزام نیروی زمینی به ایران را تکذیب کرد

کد خبر : 1759437
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کاخ سفید شایعات درباره احتمال اعزام نیروهای زمینی آمریکایی به ایران را تکذیب کرد.

به گزارش ایلنا، «کارولین لویت»، سخنگوی کاخ سفید شایعات  درباره احتمال اعزام نیروهای زمینی آمریکایی به ایران را تکذیب کرد.

لویت در بیانیه‌ای در رابطه با شایعات منتشر شده درباره علاقه «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا به اعزام نیروی زمینی به ایران گفت: «این داستان بر اساس حدس و گمان منابع ناشناس است که عضو تیم امنیت ملی رئیس‌جمهور نیستند و مشخصا از گفت‌وگو اطلاع ندارند».

وی ادامه داد: «رئیس‌جمهور ترامپ همیشه عاقلانه همه گزینه‌ها را باز نگه می‌دارد اما هر کسی که بخواهد القا کند او به یک گزینه خاص تمایل دارد، ثابت می‌کند که جای واقعی در میز گفت‌وگوها ندارد».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل