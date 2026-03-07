۴۵ شهید و زخمی در حمله رژیم اسرائیل به نبی شیت در شرق لبنان

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در تجاوز رژیم صهیونیستی به شهرک «النبی شیت» در شرق کشور ۱۲ نفر به شهادت رسیدند.

به گزارش ایلنا، وزارت بهداشت لبنان امروز اعلام کرد که در تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به شهرک «النبی شیت» در البقاع واقع در شرق کشور ۱۲ نفر به شهادت رسیده و ۳۳ نفر نیز زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت لبنان روزگذشته -جمعه-  نیز اعلام کرد که در تجاوز رژیم صهیونیستی به شهرهای مختلف لبنان ۱۲۳ نفر به شهادت رسیده و ۶۸۳ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

در ادامه حملات مداوم رژیم صهیونیستی به لبنان و نقض توافق آتش‌بس، منابع خبری روز جمعه از تجاوز رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان خبر دادند

خبرنگار المیادین گزارش داد که رژیم صهیونیستی برای پنجمین بار شهرک النبی شیت در بقاع را بمباران کرده است.

 

