گفتوگوی تلفنی رئیس امارات و نخستوزیر رژیم صهیونیستی
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رئیس امارات و نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفتوگوی تلفنی کردند.
شبکه عبری «کان» گزارش داد «محمد بن زاید» رئیس امارات و «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی درباره تحولات منطقه گفتوگوی تلفنی کردند.
این گفتوگو درحالی صورت گرفت ک تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران همچنان ادامه دارد و ایران پایگاههای آمریکا در منطقه و اراضی اشغالی فلسطین را آماج حملات موشکی و پهپادی قرار داده است.