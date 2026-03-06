شاهزاده الفیصل: عادیسازی را فراموش کنید؛ این جنگ، جنگ نتانیاهو است
رئیس اسبق سازمان استخبارات عربستان سعودی معتقد است که درگیری نظامی کنونی بین ایران و ائتلاف آمریکایی- اسرائیلی، در واقع «جنگ نخستوزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو» است.
به گزارش ایلنا، شاهزاده ترکی الفیضل در مصاحبهای با تلویزیون سیانان و در پاسخ به کریستین امانپور که پرسید: «برخی میگویند اسرائیل بزرگترین برنده این جنگ علیه ایران خواهد بود. آیا شما این نظر را تأیید میکنید؟ و آیا فکر میکنید این باعث نزدیکی عربستان و اسرائیل در مسیر عادیسازی روابط خواهد شد؟»، اظهار داشت: «موضوع عادیسازی روابط را فراموش کنید. افزون بر این، رفتار اسرائیل در غزه و کرانه باختری را نیز در نظر بگیرید. همانطور که میدانید، این جنگ، جنگ نتانیاهو است.»
وی افزود: «شما در مورد سگ و دم صحبت کردید و اینکه کدام یک دیگری را هدایت میکند؛ مطمئنا آقای نتانیاهو است که همانطور که اشاره کردید، هفت سفر به آمریکا داشته و به نظر میرسد توانسته به نوعی رئیسجمهور [ترامپ] را به حمایت از دیدگاههایش قانع کند. بنابراین نتانیاهو تلاش میکند با این اقدام، از رفتار مرموز و فاجعهباری که اسرائیل را به آنجا رسانده، فرار کند، نه فقط در غزه، بلکه در کرانه باختری و حتی در داخل رژیمش.»
ترکی الفیصل همچنین خاطرنشان کرد: «نتانیاهو میخواهد قانون اساسی اسرائیل را تغییر دهد تا بتواند هر کاری که میخواهد بدون نظارت انجام دهد. این همان دلیلی است که او را به سوی این جنگ سوق داده و هدفش منحرف کردن توجه مردم از آنچه در فلسطین رخ میدهد، است.»