به گزارش ایلنا، عبدالباری عطوان، تحلیلگر برجسته جهان عرب در سرمقاله روزنامه فرامنطقه‌ای «رای الیوم» نوشت: واقعا اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها، و حتی برخی از رهبران عرب که جرأت نکردند هیچ‌گونه محکومیتی نسبت به جنگ علیه ایران داشته باشند، ایران را نمی‌شناسند. به همین دلیل، با گذشت ششمین روز از حمله، نه نظام جمهوری اسلامی سقوط کرده و نه رهبری موقت ایران به سمت میز مذاکره برای امضای تسلیم شتافته است.

اگر بخواهیم تصویر روشنی از روند نبرد و آثار احتمالی آن در آینده داشته باشیم، باید روی رویدادهای مهم میدانی تمرکز کنیم.

سرنگونی یک جنگنده پیشرفته آمریکایی: برای اولین بار، موشک‌های ایرانی یک جنگنده «اف ۱۵» آمریکا در غرب کشور را سرنگون کردند. این دستاورد نشان می‌دهد که یا ایران موشک‌های جدیدی توسعه داده، یا آن‌ها را از متحدانش یعنی چین و روسیه دریافت کرده، یا ترکیبی از هر دو. در این میان، نسخه‌های روسی «اس ۴۰۰» و «اس ۵۰۰» نقش قابل توجهی دارند. ورود موشک‌های بالستیک حزب‌الله به میدان: برای اولین بار پس از ۱۵ ماه بازسازی و آماده‌سازی زرادخانه نظامی حزب‌الله، این موشک‌ها عمق فلسطین اشغالی، از جمله تل‌آویو و حیفا، را هدف قرار دادند. این اقدام نشان می‌دهد که هیچ نقطه‌ای در اسرائیل دیگر از امنیت کامل برخوردار نیست. سخنان آتشین دبیر کل حزب‌الله: شیخ نعیم قاسم در سخنرانی اخیر خود با لحنی بی‌سابقه اعلام کرد: «ما تسلیم نخواهیم شد و از سرزمین خود دفاع خواهیم کرد، حتی با وجود نابرابری امکانات.» پهپاد انتحاری سریع «حدید ۱۱۰» برای اولین بار به نیروی هوایی ایران پیوست. این پهپاد با سرعت ۵۱۷ کیلومتر در ساعت، از پهپاد «شاهد» کارآمدتر ارزیابی می‌شود و با هزینه تولید تنها ۳۵ هزار دلار، سرنگونی آن برای دشمن حدود ۴ میلیون دلار هزینه دارد. مقاومت روزانه ارتش و مردم ایران، هر روز برای اسرائیل حدود یک میلیارد دلار هزینه در پی دارد، و آمریکا در شش روز اول جنگ تقریباً ۱۶۰ میلیارد دلار خرج کرده است. این ارقام اولیه هستند و با ادامه جنگ، به ویژه پس از حمله به ناوها، افزایش شمار کشته‌ها و مجروحان، بزرگ‌ترین تجمعات نظامی از زمان جنگ عراق و بالا رفتن قیمت انرژی، احتمالاً بسیار بالاتر خواهند رفت. اجرای وعده بستن تنگه هرمز: ایران با اجرای وعده بستن تنگه هرمز، دو ضربه مهم به دشمن وارد می‌کند: نخست به اقتصاد غرب، با احتمال افزایش چشمگیر قیمت نفت و گاز، و دوم به کشورهای عربی متحد آمریکا که دارای پایگاه‌های نظامی هستند، زیرا صادرات انرژی آن‌ها مختل شده و درآمدهایشان کاهش می‌یابد.

از همان روز اول، ایران جنگی فرسایشی و منطقه‌ای را در پیش گرفت، برخلاف استراتژی نظامی آمریکا که به دنبال جنگ کوتاه، سریع و بدون تلفات انسانی بود. ایران اعلام کرد که هر کسی که با متجاوز همکاری کند، به ویژه در کشورهای عربی متحد، هدف حملات قرار خواهد گرفت. این رویکرد را شیخ نعیم قاسم نیز تأیید کرد و اسرائیل را به آمادگی برای روزهای طولانی نبرد با تمام توان فراخواند.

تسلیم و بالا بردن پرچم سفید هیچ جایی در قاموس نظامی و سیاسی ایرانی‌ها ندارد. در شش روز نخست، ارتش ایران بیش از ۵۰۰ موشک فراصوت با کلاهک چندگانه و بیش از ۲۰۰۰ پهپاد شلیک کرده است، که باعث شد بیش از هفت میلیون اسرائیلی به پناهگاه‌ها و تونل‌ها بروند و بخش‌هایی از تل‌آویو و حیفا تخریب شود.

هیچ محاصره طولانی‌مدت ۴۷ ساله، هیچ یک از سه تجاوز اسرائیلی-آمریکایی در سال‌های اخیر، هیچ تحریکات داخلی و جاسوسان نفوذی، هیچ تجمع ناوها و کشتی‌ها، و هیچ تورم یا سقوط ارزش پول ملی نتوانسته اراده آهنین ایرانی‌ها را شکست دهد. نمونه آن، مقاومت ایران در مذاکرات وین و سایر پایتخت‌های عربی و اروپایی بیش از دو سال است که بدون هیچ سازشی با خواسته‌های آمریکا ادامه یافته است. ایران از هیچ یک از شروط آمریکایی‌ها، از جمله توقف غنی‌سازی، تحویل ۴۶۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده بالا، محدود کردن صنعت موشکی یا قطع رابطه با گروه‌های مقاومت، کوتاه نیامده است.

غرور، تکبر و خودبینی دشمنان و برخی همراهی‌های سطحی برخی از رهبران عرب، باعث شد ایران را نشناسند و هزینه سنگینی بپردازند. نتیجه آشکار این جنگ، تخریب زیرساخت‌های حیاتی اسرائیل از جمله تاسیسات گاز، آب و برق است. پس از جنایت در مدرسه‌ای در جنوب ایران، بسیاری از پیش‌فرض‌ها تغییر کرده است و روزهای آینده روشن خواهد شد.

