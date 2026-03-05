کالاس خوستار راه‌حل دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها در خاورمیانه شد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار راه‌حل دیپلماتیک برای خروج از چرخه تنش در خاورمیانه شد.

به گزارش ایلنا، «کایا  کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیش از آغاز ویدیوکنفرانس وزرای خارجه اتحادیه اروپا و نمایندگان شورای همکاری خلیج فارس، درباره تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت که اتحادیه اروپا خواهان راه‌حلی دیپلماتیک است.

کالاس اظهار داشت: «جنگ‌ها سرانجام به دیپلماسی ختم می‌شود. باید فضایی برای دیپلماسی وجود داشته باشد تا واقعا از چرخه تنش خارج شد».

وی افزود که اتحادیه اروپا عمیقا نگران امنیت دریایی در منطقه خاورمیانه است.

