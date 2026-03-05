به گزارش ایلنا به نقل از رارا تودی، «سرگئی لاوروف»، وزیر ‌خارجه روسیه، هشدار داد که بحران کنونی پیرامون ایران، عواقب عظیم و جدی برای ثبات جهانی و اقتصاد دارد.

لاوروف ‌‌گفت: «تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران ‌عواقب عظیم و وخیمی دارد... برای کل جهان، برای ثبات جهانی، برای اقتصاد جهانی، برای هر آنچه که زمانی به عنوان جهانی شدن شناخته می‌شد‌ و برای رفاه همه بشریت. همه این‌ها نابود شده است و رنج آن را غیرنظامیان متحمل می‌شوند.»

لاوروف خاطرنشان کرد که روسیه مراتب تسلیت خود را به خاطر هرگونه تلفات غیرنظامی ناشی از بحران در خاورمیانه ابراز می‌کند.

لاوروف افزود که در داخل خود ایالات متحده بحث‌هایی در مورد اهداف واقعی عملیات علیه ایران وجود دارد و گفت: «شکی ندارم که یکی از اهداف، ایجاد اختلاف بین کشورهای منطقه، بین ایران و همسایگان عرب آن بوده است، پس از آنکه روابط بین دو طرف در سال‌های اخیر و تا همین اواخر شاهد روند عادی‌سازی مثبتی بود‌.»

