چاک شومر:
ترامپ مسئول هرجومرج در خاورمیانه است
رهبر اقلیت مجلس سنای آمریکا بار دیگر از اقدام رئیس جمهور کشورش برای آغاز جنگی دیگر در غرب آسیا انتقاد کرد و او را مسئول هرجومرج در منطقه دانست.
به گزارش ایلنا، «چاک شومر» رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنا آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد که مسئولیت هرج و مرج در خاورمیانه کاملا متوجه «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده است.
شومر نوشت: «ترامپ دیوانه است. هر چه به ذهنش خطور کند، فورا میگوید. او یک روز یک نقشه را انتخاب میکند. سپس نقشهای کاملا متضاد با نقشه دیگر را برمیگزیند».
وی اظهار داشت: «او به طور کامل در مورد آن فکر نمیکند. او حقایق را بررسی نمیکند. و هیچکس در اطرافش جرات ندارد در مقابل او بایستد و به او بگوید: آقای رئیسجمهور، شما اشتباه میکنید!».