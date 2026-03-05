منافع کشورهای اروپایی که در حمله به ایران همکاری کنند، هدف مشروع ما هستند

به گزارش ایلنا، در بیانیه گروه «مقاومت اسلامی در عراق» آمده است: «در حال حاضر، کشورهای سلطه‌گر در تلاشند تا شعله‌های عزت و کرامت ملت‌های آزادی‌خواه را خاموش کنند و با زور، بر اراده مردم آزاد تسلط یابند. اما آن‌ها هرگز موفق نخواهند شد، چرا که نیروهای مصمم و مقاوم در میدان جنگ، هیچ‌گاه در برابر استکبار جهانی تسلیم نخواهند شد.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «دشمنان صهیونیستی و آمریکایی همچنان در حال بسیج متحدان خود علیه جمهوری اسلامی ایران و ملت‌های آزاد منطقه هستند. آن‌ها از برخی کشورهای اروپایی خواسته‌اند که در این جنگ ناعادلانه شریک شوند. بنابراین، هر کشوری که در این حمله مشارکت کند، دشمن ملت‌ها و مقدسات ما به حساب می‌آید و نیروها و منافع آن در عراق و منطقه، به عنوان مجازات این همکاری، هدف قرار خواهد گرفت.»

این هشدار در شرایطی صادر می‌شود که در چندین منطقه عراق، از جمله اربیل، وضعیت امنیتی تشدید شده است و پایگاه‌های نظامی که نیروهای آمریکایی در آن مستقر هستند، هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته‌اند.

این اقدامات بخشی از یک استراتژی برای مقابله با حضور نظامی آمریکا در عراق است و به نوعی واکنشی به حملات مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران به شمار می‌آید. در همین راستا، عراق در حال تجربه یک وضعیت بحرانی امنیتی است و تدابیر ویژه‌ای برای تخلیه دیپلمات‌ها و اتباع آمریکایی از کشور در حال انجام است.

