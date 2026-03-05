English العربیه
«مقاومت اسلامی در عراق»:

منافع کشورهای اروپایی که در حمله به ایران همکاری کنند، هدف مشروع ما هستند

منافع کشورهای اروپایی که در حمله به ایران همکاری کنند، هدف مشروع ما هستند
«مقاومت اسلامی در عراق» بامداد امروز پنج‌شنبه هشدار داد: «منافع کشورهای اروپایی که در حمله آمریکا و اسرائیل به ایران همکاری کنند، هدف مشروع ما هستند.

به گزارش ایلنا، در بیانیه گروه «مقاومت اسلامی در عراق» آمده است: «در حال حاضر، کشورهای سلطه‌گر در تلاشند تا شعله‌های عزت و کرامت ملت‌های آزادی‌خواه را خاموش کنند و با زور، بر اراده مردم آزاد تسلط یابند. اما آن‌ها هرگز موفق نخواهند شد، چرا که نیروهای مصمم و مقاوم در میدان جنگ، هیچ‌گاه در برابر استکبار جهانی تسلیم نخواهند شد.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «دشمنان صهیونیستی و آمریکایی همچنان در حال بسیج متحدان خود علیه جمهوری اسلامی ایران و ملت‌های آزاد منطقه هستند. آن‌ها از برخی کشورهای اروپایی خواسته‌اند که در این جنگ ناعادلانه شریک شوند. بنابراین، هر کشوری که در این حمله مشارکت کند، دشمن ملت‌ها و مقدسات ما به حساب می‌آید و نیروها و منافع آن در عراق و منطقه، به عنوان مجازات این همکاری، هدف قرار خواهد گرفت.»

این هشدار در شرایطی صادر می‌شود که در چندین منطقه عراق، از جمله اربیل، وضعیت امنیتی تشدید شده است و پایگاه‌های نظامی که نیروهای آمریکایی در آن مستقر هستند، هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته‌اند.

این اقدامات بخشی از یک استراتژی برای مقابله با حضور نظامی آمریکا در عراق است و به نوعی واکنشی به حملات مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران به شمار می‌آید. در همین راستا، عراق در حال تجربه یک وضعیت بحرانی امنیتی است و تدابیر ویژه‌ای برای تخلیه دیپلمات‌ها و اتباع آمریکایی از کشور در حال انجام است.

 

