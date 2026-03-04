نشانه‌ای از اراده واقعی برای توقف جنگ دیده نمی‌شود

وزیر خارجه عراق در تماس با همتای روس خود تاکید کرد که ادامه جنگ می‌تواند پیامدهای سنگینی برای انرژی و ثبات منطقه داشته باشد.

به گزارش ایلنا، «فواد حسین»، وزیر خارجه عراق در گفت‌وگوی تلفنی با «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه آخرین تحولات نظامی منطقه و بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی آن را بررسی کرد.

طبق گزارش خبرگزاری واع، وزیر خارجه عراق گفت: «اگرچه از بازگشت به مسیر دیپلماسی سخن گفته می‌شود، اما شواهد موجود در میدان نشان‌دهنده اقدامات عملی برای توقف فوری درگیری‌ها نیست».

وی تاکید کرد که عراق به دلیل قرار گرفتن در معرض حملات از سوی طرف‌های درگیر، عملا از ادامه نزاع متضرر شده و در موقعیت دشواری قرار دارد.

وزیرخارجه با هشدار نسبت به گسترش دامنه نبردها، به تاثیر مستقیم ناامنی‌ها بر کشتیرانی در تنگه هرمز اشاره کرد و گفت اختلال در صادرات نفت عراق و برخی کشورهای منطقه می‌تواند بازار جهانی انرژی را با تکانه‌های جدی مواجه کند.

دیپلمات ارشد عراقی اضافه کرد که تداوم جنگ احتمال افزایش قیمت‌ها و بروز بحران در بازار انرژی را تقویت می‌کند.

لاوروف نیز در این تماس ضمن تشریح موضع مسکو درباره بحران جاری، بر ضرورت فعال‌سازی کانال‌های دیپلماتیک و بازگشت طرف‌ها به گفت‌وگو تاکید کرد و از رایزنی‌های خود با شماری از کشورهای منطقه خبر داد.

