ابراز نگرانی عمیق سازمان ملل نسبت به حمله به مدرسه میناب

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، کارشناسان سازمان ملل از حمله به مدرسه‌ای در ایران که ۱۶۵ شهید بر جای گذاشت، ابراز نگرانی عمیق کرند.

⁠یک هیئت از کارشناسان سازمان ملل متحد اعلام کرد که از مرگ کودکان در حمله‌ای که ایران آن را حمله آمریکا و اسرائیل به یک مدرسه دخترانه در شهر میناب در جنوب ایران در روز شنبه که منجر به شهادت شدن حداقل ۱۶۵ نفر شده است، «عمیقا نگران» است.

کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این کمیته از گزارش‌های مربوط به حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی، از جمله مدارس و بیمارستان‌ها، که کودکان را مجروح و دچار آسیب‌های روانی کرده و جان بسیاری از جوانان را گرفته است، نگران است.»

این کمیته، نهادی متشکل از ۱۸ کارشناس مستقل که بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک نظارت دارند، افزود: «کودکان باید از جنگ محافظت شوند.» کنوانسیونی که از حقوق کودکان برای آموزش محافظت می‌کند و آنها را از خشونت محافظت می‌کند.

