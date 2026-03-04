هزینههای جنگ آمریکا علیه ایران: بیش از 2 میلیارد دلار در چهار روز
عملیات نظامی آمریکا علیه ایران تنها در چهار روز ابتدایی بیش از 2 میلیارد دلار هزینه داشت و پیشبینی میشود که این هزینهها در ادامه جنگ به صورت تصاعدی افزایش یابد. این مخارج سنگین، که شامل هزینههای هوایی، دریایی و لجستیکی است، نشاندهنده شدت و گسترش درگیریها و فشارهای اقتصادی فزایندهای است که بر کاخ سفید وارد میشود.
به گزارش ایلنا، تجاوز نظامی آمریکا به ایران، که از تاریخ 28 فوریه 2026 ( 10 اسفند) آغاز شد، تنها در چهار روز اول بیش از 2 میلیارد دلار برای آمریکا هزینه داشت. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی سایت تخصصی iran-cost-ticker.com، هزینههای کل این عملیات نظامی تا تاریخ 4 مارس 2026 به حدود 2.24 میلیارد دلار رسید. این رقم با توجه به پیشبینیهای مختلف، بین 1.87 میلیارد تا 2.76 میلیارد دلار متغیر است.
این هزینهها مربوط به عملیات موسوم به "خشم حماسی" است که هدف آن نابودی زیرساختهای امنیتی ایران، تضعیف تواناییهای موشکی و دریایی این کشور و همچنین حمله به بخشهایی از برنامه هستهای ایران ادعا شده است.
هزینه روزانه 220 میلیون دلار
بر اساس دادهها، عملیات جنگی جاری روزانه حدود 220 میلیون دلار برای آمریکا هزینه دارد، معادل 9.17 میلیون دلار در ساعت و حدود 2,546 دلار در هر ثانیه. این هزینهها شامل عملیاتهای نظامی و پشتیبانی لجستیکی گستردهای است که برای تأمین حضور 50 هزار سرباز آمریکایی در منطقه لازم است. این هزینهها بهطور روزانه 40 میلیون دلار برای پوشش حقوق و پشتیبانی لجستیکی سربازان هزینه دارد.
همچنین عملیاتهای دریایی که شامل دو گروه ضربتی ناوهای هواپیمابر و هفت ناو موشکانداز و شش کشتی جنگی ساحلی است، حدود 22 میلیون دلار در روز هزینه دارد. عملیات هوایی، که از پرهزینهترین بخشهاست، هزینهای معادل 48 میلیون دلار در روز به همراه دارد. این شامل پرواز 13 نوع هواپیمای پیشرفته نظامی از جمله بمبافکنهای B-2 Spirit و جنگندههای F-35 و F-22 Raptors میشود.
در کنار این هزینهها، حدود 15 میلیون دلار به مصارف سوخت و پشتیبانی لجستیکی، 35 میلیون دلار برای مهمات غیر ردیابی، و 10 میلیون دلار برای سیستمهای فرماندهی، کنترل، اطلاعات، نظارت، امنیت سایبری و فضایی اختصاص یافته است. علاوه بر این، هزینههای روزانه دیگری بهطور کلی حدود 50 میلیون دلار است.
خسارات سنگین تجهیزات و ضربات موشکی پرهزینه
بخش بزرگی از هزینهها به دلیل حوادثی است که در روزهای اولیه عملیات نظامی رخ داده است. طبق تخمینها، خسارات اولیه در تجهیزات و مهمات حدود 890 میلیون دلار برآورد میشود. یکی از این خسارات شامل سقوط سه هواپیمای آمریکایی به دلیل شلیک اشتباهی پدافند هوایی کویت در 28 فوریه بوده که هزینه آن حدود 270 میلیون دلار تخمین زده میشود.
همچنین در آغاز عملیات، نیروهای آمریکایی حدود 120 موشک تاماهاک بلوک 5 به ارزش تقریبی 240 میلیون دلار و 60 موشک JASSM-ER به هزینه 90 میلیون دلار شلیک کردند. سایر عملیاتها شامل ضربات اضافی و تلاش برای سرکوب سامانههای دفاع هوایی ایران به هزینه حدود 180 میلیون دلار بوده است.
عملیاتهای دریایی نیز شامل حملات ضد کشتی بوده که منجر به نابودی تعدادی از کشتیهای نیروی دریایی ایران شده است. این ضربات هزینهای معادل 75 میلیون دلار برای آمریکا به همراه داشته است.