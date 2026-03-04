به گزارش ایلنا، عبدالباری عطوان، تحلیلگر برجسته جهان عرب در سرمقاله روزنامه فرامنطقه‌ای «رای الیوم» نوشت: با گذشت پنج روز از حمله دوجانبه اسرائیلی-آمریکایی به ایران، انتظار می‌رفت که «مهندسان» این جنگ- بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ- جشن‌های عظیمی در ایالات متحده، فلسطین اشغالی و قلب تهران به مناسبت پیروزی در جنگ برگزار کنند. پیروزی‌ای که به سقوط حکومت ایران و تشکیل یک رژیم جدید بر اساس اهداف جنگی آن‌ها می‌انجامید. اما نتایج به شدت مخالف این پیش‌بینی‌ها بود؛ نتایج فاجعه‌بار برای مهاجمین و پیروزی بزرگ برای ایران و مردمش که با اراده‌ای آهنین جنگ را اداره کردند و همچنان در قدرت باقی ماندند.

در این شرایط، ایران به یکی از بزرگترین پیروزی‌های خود در تاریخ معاصر دست یافت. این جنگ که آغاز آن با امیدهای زیاد برای ترامپ و نتانیاهو شروع شده بود، به کابوسی برای آن‌ها بدل شد. در حالی که ترامپ در روزهای نخست جنگ به طور علنی از «درخواست‌های ایران برای بازگشت به مذاکرات» صحبت می‌کرد، حتی با وجود اینکه این ادعا توسط علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، به شدت تکذیب شد.

آرزوهای ترامپ به سرعت در روز اول جنگ محو شد، زمانی که موشک‌های فراصوت ایرانی دقیقا به بیش از 30 پایگاه نظامی آمریکایی در منطقه خلیج فارس، اربیل در شمال عراق و حتی قبرس برخورد کردند. همین طور، تعداد زیادی از سفارت‌های آمریکایی هدف قرار گرفتند. از سوی دیگر، نتانیاهو که به شدت نگران حملات پیاپی موشکی بود، از ترس جان خود به یکی از پناهگاه‌های زیرزمینی خود پناه برد. بر اساس گزارش‌ها، در جریان حملات موشکی اولیه، بیش از 600 اسرائیلی کشته و زخمی شدند.

پاسخ سریع ایران به حمله اول، که تنها چند دقیقه بعد از حمله به ایران صورت گرفت، باعث شگفتی نظامیان اسرائیلی و آمریکایی شد. در حالی که انتظار می‌رفت ایران برای واکنش به حملات چندین ساعت زمان نیاز داشته باشد، اما این پاسخ سریع نشان داد که ایران آمادگی کامل برای مقابله با این جنگ را دارد.

در روز دوم جنگ، حزب‌الله لبنان وارد میدان نبرد شد و 7 موشک به عمق فلسطین اشغالی شلیک کرد، که نشان‌دهنده هماهنگی بین جبهه‌های مختلف مقاومت و اجرای اصل «یکپارچگی جبهه‌های مقاومت» بود.

موشک‌های ایرانی به تمام پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه رسیدند و خسارات زیادی به نیروهای مستقر در این پایگاه‌ها وارد کردند. این حملات به وضوح نشان داد که حفاظت از این پایگاه‌ها عملا غیرممکن است و تبدیل به «نفرین» برای کشورهای میزبان شده است. حالا این پایگاه‌ها تبدیل به باری سنگین برای کشورهای میزبان و مردم آن‌ها شده‌اند که نمی‌توانند از آن‌ها در برابر تهدیدات اینچنینی محافظت کنند.

بسته شدن تنگه هرمز در برابر نفتکش‌ها، به جز نفتکش‌های چینی، و غرق شدن دو نفتکش که تلاش کردند این محاصره را بشکنند، می‌تواند به بحران اقتصادی جهانی و کاهش عرضه نفت منجر شود. این وضعیت باعث افزایش قیمت‌ها و نابودی بازارهای مالی جهانی خواهد شد.

ترامپ و نتانیاهو نتوانستند هیچ‌یک از گروه‌های مقاومت مانند حماس، حزب‌الله، انصارالله یمن و طالبان را شکست دهند. اکنون ایران و مردمش به جمع گروه‌های مقاومتی پیوسته‌اند که هیچ‌گاه در برابر آمریکا و اسرائیل شکست نخوردند.

آینده جنگ و پیامدهای آن

ترامپ تهدید کرده که اگر حملات هوایی به ایران جواب ندهد، وارد خاک ایران خواهد شد. اما این تهدید تنها می‌تواند جنگی فرسایشی و پرهزینه برای آمریکا به همراه داشته باشد، جنگی که مشابه جنگ‌های ویتنام، افغانستان و عراق خواهد بود و در نهایت به شکست آمریکا خواهد انجامید.

ایران به وضوح توانسته است که این جنگ را به نفع خود پیش ببرد و در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای پیروز شود. مقاومت ایران و مردمش در برابر تجاوزات بی‌رحمانه نشان از عزم راسخ آن‌ها برای حفظ استقلال، کرامت و عقیده‌شان دارد. جنگ هنوز ادامه دارد، اما به نظر می‌رسد که روزهای آینده نشان‌دهنده پیروزی‌های بیشتری برای ایران خواهد بود.

