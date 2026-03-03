بسته شدن نسبی حریم هوایی پاکستان

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، اداره فرودگاه‌های پاکستان در بحبوحه اختلالات گسترده هوایی منطقه‌ای به دلیل درگیری در خاورمیانه، از بسته شدن نسبی حریم هوایی خود برای پروازهای تجاری تا پایان ماه مارس خبر داد.

بیش از ۱۵۰ پرواز بین‌المللی بین شهرهای پاکستان و مقاصد خاورمیانه لغو شده است.

این اداره در بیانیه‌ای اعلام کرد که بخش‌های منتخب مسیر در مناطق اطلاعات پرواز کراچی و لاهور از سه‌شنبه تا ۳۱ مارس «به دلایل عملیاتی» روزانه از ساعت ۹ صبح تا ۳ بعد از ظهر (۰۴:۰۰ تا ۱۰:۰۰۰ به وقت گرینویچ) در دسترس نخواهند بود.

 

