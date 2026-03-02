خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فشار نفت بر کاخ سفید... اسرائیل از توقف "ناگهانی" جنگ با ایران می‌ترسد
کد خبر : 1757896
لینک کوتاه کپی شد.

مسؤولان اسرائیلی نگرانند که افزایش چشمگیر قیمت‌های نفت موجب فشار بر رئیس‌جمهور آمریکا، شود و او را وادار به پایان دادن سریع‌تر عملیات نظامی علیه ایران کند.

به گزارش ایلنا، مسؤولان اسرائیلی نگرانند که افزایش چشمگیر قیمت‌های نفت موجب فشار بر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا شود و او را وادار به پایان دادن سریع‌تر عملیات نظامی علیه ایران کند. این در حالی است که اسرائیل همچنان رویای براندازی حکومت جمهوری اسلامی ایران و نابودی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی این کشور را در سر می‌پروراند.

به گزارش «المانیتور»، منابع اسرائیلی هشدار داده‌اند که چندین شاخص نگران‌کننده، از جمله افزایش شدید قیمت نفت و حملات به زیرساخت‌های نفتی ایران، ترامپ را ممکن است به تصمیمی ناگهانی برای توقف عملیات نظامی علیه ایران سوق دهد. این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که برخی دیپلمات‌ها در تل‌آویو به دنبال آن هستند که ترامپ از فشارهای اقتصادی و نارضایتی عمومی در داخل آمریکا در برابر جنگ جلوگیری کند.

در حالی که برخی منابع اسرائیلی مدعی هستند در جریان تجاوز نظامی مشترک این رژیم و آمریکا علیه ایران به «پیشرفت‌ها و نتایج عالی» دست یافته‌اند ولی نگرانی‌هایی در خصوص موضع ترامپ در قبال مذاکرات با ایران وجود دارد. او اخیرا اعلام کرده که آماده است با ایران وارد گفتگو شود و این احتمال را مطرح کرده که ممکن است هر لحظه دستور آتش‌بس را صادر کند.

ترامپ، شب گذشته طی اظهاراتی مدعی شد: «آن‌ها( ایرانی‌ها) خواستار مذاکره هستند و من آماده‌ام با آن‌ها صحبت کنم.» این اظهارات موجب افزایش نگرانی‌ها در تل‌آویو شده، چرا که اسرائیل به شدت نگران آن است که ترامپ تصمیم به توقف عملیات نظامی در برابر ایران بگیرد و این امر به تضعیف برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران منجر شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل