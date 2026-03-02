بلومبرگ: چین درصدد حمله به بخشهای وسیعی از ایالات متحده با موشکهای هستهای است
چین در حال آمادهسازی برای معرفی یک زیردریایی جدید با قابلیت حمل موشکهای هستهای است که میتواند بخشهای وسیعی از ایالات متحده را از اعماق آبهای خود هدف قرار دهد.
به گزارش ایلنا، خبرگزاری بلومبرگ نوشت: نیروی دریایی چین به طور قابل توجهی تولید زیردریاییهای خود را افزایش داده و ممکن است به زودی زیردریایی جدیدی را منتشر کند که قادر به هدف قرار دادن "بخشهای وسیعی" از ایالات متحده با موشکهای هستهای از آبهای چین باشد.