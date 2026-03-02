بنسلمان به ارتش دستور آمادهباش داد؛ عربستان وارد جنگ با ایران میشود؟
در واکنش به حملات انتقامجویانه ایران به پایگاههای آمریکایی در کشورهای حوزه خلیجفارس، ولیعهد سعودی دستور آمادهباش به ارتش این کشور را صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رای الیوم، در حالی که حملات آمریکا و اسرائیل به ایران شدت گرفته است، ایران همچنان به سیاست فشار بر کشورهای خلیجفارس ادامه میدهد. این وضعیت اکنون بهعنوان یک آزمون جدی برای ارزیابی آمادگی واشنگتن در حمایت از امنیت متحدانش در منطقه و مداخله نظامی در صورت لزوم مطرح شده است. مقامات آمریکایی همچنین تأکید کردهاند که جنگ احتمالا بهزودی پایان نخواهد یافت.
مشکل اصلی کشورهای خلیج فارس در حال حاضر این است که آیا میتوانند بهطور مؤثر در برابر حملات ایران از خود دفاع کنند. گزارشها و تحلیلها نگرانیهایی در این زمینه مطرح کردهاند، از جمله نگرانی در مورد ذخایر تسلیحات دفاعی این کشورها. علاوه بر این، برخی از انتقادات از حمایتهای آمریکا از اسرائیل به جای کشورهای خلیج فارس مطرح شده است. سلیمان العقیلی، نویسنده سعودی، در یکی از گفتگوهای تلویزیونی خود گفت: "کشورهای خلیج فارس از آمریکا ناراضی هستند، چرا که این کشور بیشتر به امنیت اسرائیل توجه دارد تا به امنیت کشورهای خود."
طبق گزارش خبرگزاری "رویترز"، وزیر خارجه ایتالیا اعلام کرده که کشورش درخواستهایی از برخی کشورهای خلیج فارس برای کمکهای لجستیکی و تأمین تجهیزات دریافت کرده است. این درخواستها نشاندهنده نگرانیهای واقعی این کشورها از کمبود ذخایر دفاعی است، چرا که پیشبینیها حاکی از آن است که در صورت ادامه حملات ایران، جنگ ممکن است برای مدت چهار هفته یا کمتر ادامه یابد.
همزمان با انتقاد از تردید کشورهای خلیج فارس در استفاده از نیروی نظامی، وزیر جنگ آمریکا، با لحنی تند از آنها انتقاد کرد و گفت: "اسرائیل وظایف روشنی در این جنگ دارد و ما از این بابت سپاسگزاریم. ولی برخی از متحدان ما در خلیج فارس که به جای استفاده از نیروی نظامی، دستهای خود را میمالند و دچار ترس و تردید میشوند، باید بدانند که در چنین شرایطی دیگر نمیتوان انتظار داشت که همکاری موثری از آنان صورت گیرد."
همزمان با این انتقادهای آمریکایی، شبکه خبری سیانان گزارش داد که عربستان سعودی آماده است برای مقابله با حملات ایران از نیروی نظامی خود استفاده کند. این شبکه اعلام کرده که محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، مجوز اولیهای به ارتش برای استفاده از نیروی نظامی در صورت تکرار حملات ایران داده است. این تصمیم نشاندهنده عزم جدی عربستان برای دفاع از خاک خود است، هرچند که تجربه پیشین این کشور در یمن نشان میدهد که اهداف نظامی ممکن است بهسادگی محقق نشود.
از سوی دیگر، حمد بن جاسم آل ثانی، نخستوزیر پیشین قطر، از کشورهای خلیج فارس خواسته است که وارد درگیری مستقیم با ایران نشوند، زیرا چنین درگیریای میتواند منابع طرفین را مصرف کند و به کشورهای خارجی اجازه دهد تا در بحران دخالت کنند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در اظهار نظری از حملات ایران به کشورهای عربی در منطقه شگفتزده شد و گفت: "بزرگترین تعجب ما تا کنون حملات ایران به کشورهای عربی در منطقه بوده است." او افزود: "ما به آنها گفتیم که ما وضعیت را تحت کنترل داریم، اما حالا آنها میخواهند خودشان وارد جنگ شوند."
این اظهار نظر ترامپ سؤالاتی را در مورد درک او از تهدیدات ایران و ارزیابی مشاورانش درباره خطرات جنگ با جمهوری اسلامی ایجاد میکند. همچنین ژنرال دان کین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، اعلام کرده است که دستیابی به اهداف نظامی در ایران نیازمند زمان بیشتری است و احتمالا تلفات بیشتری نیز خواهد داشت.
در حالی که کشورهای خلیج فارس با مشکلات زیادی روبهرو هستند، به نظر میرسد که خود آمریکا هم هنوز نمیداند هدف اصلی جنگ با ایران چیست. طبق گزارش "واشنگتن پست"، وضعیت در وزارت دفاع آمریکا بحرانی است و مقامات دولت ترامپ نگرانند که این جنگ از کنترل خارج شود یا مدتزمان بیشتری طول بکشد.