به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، در حالی که گروه‌های مقاومت مسلح عراقی از آمادگی خود برای آغاز «جنگی گسترده و تمام‌عیار» خبر داده‌اند، مقامات رسمی عراق همچنان در تلاش هستند تا از کشیده شدن کشور به یک درگیری مستقیم جلوگیری کنند.

یک فرمانده ارشد یکی از گروه‌های مقاومت در گفتگو با الاخبار گفته است: «پاسخ ما به شهادت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر عالی‌قدر ایران، ویرانگر خواهد بود. تمامی پایگاه‌های آمریکایی هدف ما قرار خواهند گرفت.» او همچنین تاکید کرده که «گروه‌های مقاومت آماده‌اند جنگی تمام‌عیار علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی آغاز کنند.» این فرمانده افزود که گروه‌ها فهرستی از اهداف مشخص دارند که به زودی به آنها حمله خواهد شد و هشدار داد که «آمریکا ممکن است تلاش کند فرماندهان ما را هدف قرار دهد تا اهداف خود و برنامه‌های رژیم صهیونیستی را پیش ببرد.»

گروه «مقاومت اسلامی عراق» در بیانیه‌ای اعلام کرد که تاکنون ۱۶ عملیات با استفاده از ده‌ها پهپاد علیه پایگاه‌های دشمن در عراق و منطقه انجام داده است و هشدار داد که این حملات همچنان ادامه خواهد یافت. دیروز، پایگاه هوایی «حریر» در اربیل دو حمله متوالی را تجربه کرد و منابع محلی از شنیده شدن صدای انفجارها در نزدیکی کنسولگری آمریکا در این شهر خبر دادند. دفاع هوایی آمریکا نیز حداقل دو پهپاد را در آسمان اربیل ساقط کرده است. در همین حال، منطقه «جرف النصر» در بابل نیز هدف حملات هوایی قرار گرفت که به کشته و زخمی شدن تعدادی از افراد انجامید.

در همین حال، برخی از حامیان گروه‌های مقاومت تلاش کردند تا «منطقه سبز» بغداد را به‌دنبال شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران مورد هجوم قرار دهند، اما نیروهای ضد شورش با استفاده از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش آن‌ها را متفرق کردند. نیروهای امنیتی همچنین ورودی‌های منطقه ریاست‌جمهوری را مسدود کرده و سفارت آمریکا از اتباع این کشور خواست که تحرکات خود را محدود کنند. این سفارتخانه همچنین خدمات کنسولی خود را به حالت تعلیق درآورد و هشدار سفر به عراق را در بالاترین سطح یعنی «سطح چهار» قرار داد.

در همین حین، آمریکا می‌داند که حملات گسترده به گروه‌های مقاومت می‌تواند وضعیت داخلی عراق را متشنج کرده و امنیت نیروهای آمریکایی را در معرض تهدید قرار دهد. تحلیلگران بر این باورند که واشنگتن احتمالا از ضربات محدود به رهبری گروه‌های مقاومت استفاده خواهد کرد تا از گسترش حملات جلوگیری کند، چرا که یک پاسخ گسترده می‌تواند باعث انفجار وضعیت داخلی عراق شده و تهدیدی برای حضور نظامی آمریکا در این کشور باشد.

عباس المعموری، مدیر مرکز مطالعات سیاسی و امنیتی «نون»، در گفتگو با الاخبار تأکید کرد: «سقف تصمیم‌گیری برای آغاز جنگ تمام‌عیار هنوز تحت کنترل است، اما وضعیت عراق به نقطه‌ای بحرانی رسیده است. با این حال، اگر اشتباه استراتژیک بزرگی رخ ندهد، به نظر می‌رسد که این جنگ به یک درگیری طولانی و کم‌نوسان تبدیل خواهد شد که عمدتا بر تبادل پیام‌ها و هشدارها متکی است.»

این وضعیت نشان‌دهنده پیچیدگی‌های بحران در عراق و فشارهایی است که از هر دو طرف به این کشور وارد می‌شود. در حالی که گروه‌های مقاومت عزم خود را جزم کرده‌اند تا ضربات مهلکی به آمریکا و اسرائیل وارد کنند، مقامات عراقی همچنان از همه طرف‌ها خواسته‌اند تا از تشدید تنش‌ها و ورود به جنگی گسترده جلوگیری کنند.

