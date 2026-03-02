جمهوری اسلامی پس از شهادت آیتالله خامنهای: ایران جنگی فرسایشی را به غرب تحمیل میکند
حملات گسترده ایران پس از شهادت رهبر انقلاب اسلامی، نشاندهنده این است که ایران به رغم ضربات اولیه، همچنان در برابر تهدیدات خارجی مقاوم است. با افزایش شدت حملات موشکی و گسترش دامنه جنگ، تهران تصمیم دارد هزینه جنگ را برای دشمنان خود به شدت افزایش دهد.
به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، با وجود ترور رهبر انقلاب اسلامی و برخی فرماندهان نظامی در حملات اولیه آمریکا و اسرائیل به ایران، وقایع میدانی نشان میدهد که واشنگتن و تلآویو در مسیر پیروزی قرار ندارند. بلکه آنها وارد یک جنگ طولانیمدت خواهند شد که در نهایت به نفعشان نخواهد بود. این موضوع به وضوح در پیشبینی روزنامههای آمریکایی که تصمیم رئیسجمهور وقت، دونالد ترامپ، برای ورود به این جنگ را به شدت نقد کردهاند، دیده میشود.
حملات قوی ایران پس از شهادت رهبر انقلاب، که شامل بمباران مناطقی در فلسطین اشغالی و وارد آوردن خسارات سنگین بود، همچنین حمله به پایگاههای آمریکایی در کشورهای حاشیه خلیجفارس که منجر به کشته و زخمی شدن سربازان آمریکایی شد، نشان داد که ایران همچنان نیروی فعالی دارد و طرف مقابل در وضعیتی شکننده قرار دارد. صدای هشدارها و اعتراضات در تلآویو و کشورهای خلیجفارس به سرعت آغاز شد، مناطقی که توان تحمل جنگ طولانی را ندارند. به نظر میرسد این وضعیت به زودی به تضعیف جبهه مقابل منجر خواهد شد، بهویژه که افکار عمومی آمریکا نیز مخالف ادامه جنگ است.
ایشان هیچ نشانهای از تضعیف نهادهای سیاسی، امنیتی و نظامی مشاهده نمیشود. بالعکس، شدت حملات موشکی ایران پس از این ترور افزایش یافته و نشاندهنده این است که استراتژی نظامی ایران در جنگ جاری بر «تحمیل هزینههای سنگین» و «گسترش دامنه نبرد» متمرکز است. هدف این استراتژی وادار کردن طرف مقابل به توقف درگیری و ایجاد بازدارندگی برای آینده ایران است.
وزارت جنگ آمریکا دیروز از کشته شدن سه سرباز آمریکایی خبر داد بدون آنکه محل دقیق این حادثه را مشخص کند. طبق گزارشهای رسمی، همچنین دستکم ۹ اسرائیلی در حمله به شهرک بیت شیمش نزدیک قدس اشغالی کشته شدند و حداقل ۴ نفر در حملات به امارات، کویت، قطر، بحرین و عمان جان باختند. همچنین یک انبار در پایگاه دریایی فرانسه در حمله پهپادی به بندر ابوظبی آسیب دید. در مقابل، تعداد قربانیان حملهای که به یک مدرسه ابتدایی دخترانه در میناب در جنوب ایران صورت گرفت، به دستکم ۱۱۵ نفر افزایش یافت.
با ادامه تبادل حملات، پرسش اصلی این است که ایران تا چه حد میتواند انسجام داخلی خود را حفظ کند و تا چه اندازه قادر به مقاومت در این جنگ است، که نتیجه آن مستقیماً بر آینده سیاسی داخلی و روند تعیین رهبری جدید تأثیر خواهد گذاشت. آینده ایران به دو عامل اصلی وابسته است:
- چشمانداز جنگ: آمریکا و اسرائیل با حملات خود یا قصد دارند رفتار ایران را مطابق خواستههای خود تغییر دهند یا کل نظام را تغییر دهند. اسرائیل تمایل بیشتری به هدف نهایی خود دارد که همان تغییر نظام است. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در آغاز جنگ اعلام کرده بود که هدف آن نابودی نظام است و مخالفان ایرانی را به «استفاده از فرصت و حضور در خیابانها» دعوت کرده است. بنابراین، هدف از ترورهای گسترده صبح دو روز پیش، تضعیف ساختار تصمیمگیری در ایران و ایجاد خلا قدرت بوده است. هنوز مشخص نیست آیا آمریکا نیز به دنبال سرنگونی نظام است یا خیر. اگر واشنگتن گزینه دوم را انتخاب کند، احتمالا در روزهای آینده مقامات ارشد ایرانی نیز هدف حملات قرار خواهند گرفت تا خلا کامل ایجاد شود. اما احتمال اینکه ترامپ ترجیح دهد تنها نظام را تضعیف کند به دلیل خطرات خلا قدرت، همچنان وجود دارد.
- وضعیت امنیت داخلی: مخالفان نظام میدانند که این مرحله بهترین زمان برای تغییر موازنههای سیاسی است و ادعا میشود که احتمال دارد شاهد فراخوانهای جدید برای اعتراض در خیابانها خواهیم بود. در مقابل، طرفداران نظام این جنگ را «تهدیدی وجودی» میدانند و آماده حضور در صحنه برای دفاع هستند.
در انتظار مشخص شدن نتایج نبرد، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که شورای رهبری موقت تشکیل شده است که شامل رئیسجمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری است و مسئولیتهای رهبری تا انتخاب رهبر جدید بر اساس ماده ۱۱۱ قانون اساسی را بر عهده دارد. همچنین سخنگوی مجلس تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که علی رضا اعرافی به شورای رهبری موقت پیوسته است تا همراه با رئیسجمهور مسعود بزشکیان و رئیس قوه قضائیه غلام حسین محسنی اژهای مسئولیتها را بر عهده بگیرند. طبق قانون اساسی ایران، انتخاب رهبر جدید بر عهده مجلس خبرگان رهبری متشکل از ۸۸ فقیه است و این امر باید ظرف ۴۰ روز انجام شود.
در طرف آمریکایی، ترامپ در گفتوگو با نشریه «آتلانتیک» مدعی شد که «رهبری جدید ایران» مایل به مذاکره با او است و افزود: «من آمادهام»، بدون آنکه مشخص کند با چه کسی قرار است گفتوگو کند.
او افزود: «آنها میخواستند صحبت کنند و من موافقت کردم. باید زودتر این کار را انجام میدادند و فرصت عملی و آسان را از دست دادند. آنها خیلی منتظر ماندند.»
اما سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، بر ادامه مقاومت علیه آمریکا و اسرائیل تأکید کرده و اعلام کرد که نیروهای ایرانی «به اندازه کافی قادر به دفاع» هستند. هنگامی که از او پرسیده شد که آیا حل دیپلماتیک هنوز ممکن است، گفت که مذاکرات گذشته با آمریکا در خصوص محدود کردن برنامه هستهای ایران، برای ایران «تجربهای تلخ» بوده است. وی افزود که اسرائیل و برخی مشاوران ترامپ «تصمیم به خراب کردن روند دیپلماسی گرفتند» و او را به جنگ کشاندند، هرچند مذاکرات ژنو که هفته گذشته برگزار شد، میتوانست صلح را ممکن کند.
شک و تردید درباره توانایی ترامپ برای پایان دادن به جنگ مطابق خواستههای خود، در داخل آمریکا نیز وجود دارد. روزنامه «نیویورکتایمز» نوشت: «رهبر ایران کشته شد، اما جایگزین خواهد آمد. فرماندهان نظامی کشتهشده جایگزین میشوند. نظامی که ۴۷ سال پایهگذاری شده است با حملات هوایی تنها فرو نمیپاشد. ایران هنوز توانایی پاسخ به حملات آمریکایی و اسرائیلی را دارد و مسیر جنگ نامشخص است»..
روزنامه «واشنگتنپست» نیز نوشت که حمله به ایران بخشهایی از ائتلاف راست داخلی را که ترامپ را دو بار به ریاست جمهوری رسانده، تکان داده و این شکاف میتواند تأثیر منفی بر عملکرد حزب جمهوریخواه در انتخابات میاندورهای نوامبر داشته باشد. این حمله حامیان ترامپ که مخالف مداخله خارجی بودند را نیز شگفتزده کرد، کسانی که انتظار داشتند رئیسجمهور چنین اقدامی انجام ندهد.