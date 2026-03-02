انتقاد سناتور آمریکایی از اقدام تجاوزکارانه ترامپ علیه ایران
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سناتور آمریکا از تصمیم رئیس جمهور این کشور برای حملات متجاوزانه علیه ایران شدیدا انتقاد کرد.
«آدام شیف»، سناتور آمریکایی، با انتقاد شدید از تصمیم «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، برای حمله به ایران، تاکید کرد که ایالات متحده «هیچ مبنایی» برای راهاندازی یک کمپین نظامی گسترده با هدف تغییر نظام ندارد و هشدار داد که این اقدام میتواند واشنگتن را به درگیری جدیدی در خاورمیانه بکشاند.
در مصاحبهای با برنامه «این هفته» شبکه خبری ایبیسی، شیف گفت که ایران «تهدید قریبالوقوعی» برای ایالات متحده ایجاد نمیکند.