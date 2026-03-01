بلومبرگ:
ادامه حملات گسترده ایران ممکن است منجر به اتمام مهمات آمریکا و اسرائیل شود
بلومبرگ هشدار داد که در صورت ادامه حملات موشکی ایران، مهمات رهگیر و ضد موشک آمریکا و اسرائیل خیلی زود به اتمام خواهد رسید.
به گزارش ایلنا، خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرد که در صورتی که ایران به حجم گسترده حملات موشکی خود علیه اهداف آمریکایی و صهیونیستی در اسرائیل و منطقه ادامه دهد، تجهیزات و مهمات ضد موشکی آمریکا و اسرائیل به زودی به پایان خواهند رسید.
بلومبرگ گزارش داد: «رهگیری یک موشک معمولا به دو تا سه موشک پدافند هوایی نیاز دارد، در حالی که تخمینها نشان میدهد که موجودی موشک های رهگیر آمریکا و اسرائیل ممکن است پس از جنگ با ایران در تابستان گذشته بسیار کم باشد».
این خبرگزاری تاکید کرد که نگرانی اصلی در مورد موشکهای رهگیر، به ویژه موشکهای رهگیر بالستیک است، زیرا آمریکا آنها را بسیار سریع استفاده میکند.
بلومبرگ هشدار داد که ادامه حملات گسترده ایران ممکن است منجر به اتمام سریع مهمات پدافند هوایی هم در آمریکا و هم در اسرائیل شود، که خطر حملات موفقیتآمیز موشکهای ایرانی را افزایش میدهد.