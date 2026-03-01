آژانس بینالمللی انرژی اتمی فردا جلسه اضطراری برگزار میکند
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواستار برگزاری نشست فوقالعاده برای روز دوشنبه، ۲ مارس ۲۰۲۶، به منظور بررسی تحولات فوری مربوط به ایران، پس از حملات نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل که خاک ایران را هدف قرار داد، شده است.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی مستقر در وین، در بیانیهای اعلام کرد که به درخواست روسیه، «جلسه ویژه هیئت مدیره آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مورد مسائل مربوط به حملات نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه خاک جمهوری اسلامی ایران» را تشکیل خواهد داد.
جلسه عادی هیئت مدیره در ماه مارس (۲ تا ۶ مارس) قرار بود توافقنامه پادمانهای انپیتی ایران را در کنار سایر موضوعات مانند بررسیهای ایمنی هستهای و اوکراین پوشش دهد.
این جلسه ویژه، فشار دیپلماتیک فوری را در بحبوحه درخواستها برای کاهش تنش از سوی چندین طرف، افزایش میدهد.