تنگه هرمز در معرض بسته شدن؛ بازار نفت در انتظار کابوس افزایش قیمتها
تنگه هرمز، شریان اصلی صادرات نفت و گاز جهان، در پی تنشهای جدید به شدت تهدید شده است. با تهدید ایران به اختلال در عبور کشتیها، کارشناسان پیشبینی میکنند که اگر این مسیر بسته شود، قیمت نفت ممکن است به طور چشمگیری افزایش یابد و بحران انرژی جهانی رقم بخورد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، تنگه هرمز، مهمترین مسیر صادرات نفت جهان، پس از حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران، همراه با حملات موشکی ایران به کشورهای عربی حوزه خلیجفارس- بهجز پادشاهی عمان-، با تهدیدی جدی مواجه شده است. مسئولان اتحادیه اروپا در ماموریت "آسپیدس" اعلام کردند که کشتیها از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران پیامی مبنی بر "ممنوعیت عبور از تنگه هرمز" دریافت کردهاند، هرچند ایران به طور رسمی این موضوع را تایید نکرده است.
اهمیت تنگه هرمز
تنگه هرمز که در حد فاصل ایران و کشورهای امارات و عمان قرار دارد، یکی از راههای اصلی انتقال نفت جهان است. این تنگه به کشورهای بزرگ نفتخیز منطقه مانند ایران، عربستان، عراق و امارات این امکان را میدهد که نفت خود را از طریق آن به دیگر نقاط جهان ارسال کنند. طبق گزارش بلومبرگ، در سال 2025، حدود 16.7 میلیون بشکه نفت و میعانات روزانه از این تنگه عبور کرده است.
این تنگه همچنین برای صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) حیاتی است، زیرا حدود یکپنجم گاز طبیعی مایع جهان از این مسیر عبور میکند، به ویژه گاز صادراتی قطر.
آیا ایران قادر به بستن تنگه هرمز است؟
الجزیره در ادامه این گزارش آورده است: بر اساس "کنوانسیون حقوق دریاها" سازمان ملل، کشورها فقط میتوانند حاکمیت خود را تا 12 مایلی از سواحلشان اعمال کنند، در حالی که تنگه هرمز حتی در باریکترین نقطهاش بیش از 21 مایل عرض دارد. بنابراین، ایران نمیتواند به طور کامل تنگه هرمز را ببندد، اما میتواند از روشهای مختلفی برای ایجاد اختلال در عبور کشتیها استفاده کند، از جمله حملات موشکی، پهپادی، مینگذاری یا ایجاد اختلال در سیستمهای ناوبری ماهوارهای (GPS).
تهدید برای بازار نفت
بسته شدن کامل تنگه هرمز برای چند روز، به گفته بلومبرگ، "کابوسی" برای بازارهای انرژی خواهد بود. به گفته یکی از تحلیلگران شرکت "کبلر"، تنها بسته شدن یک روزه این تنگه میتواند باعث افزایش قیمت نفت به محدوده 120 تا 150 دلار برای هر بشکه شود. در حالی که قبل از حملات اخیر به ایران، قیمت نفت برنت حدود 67 دلار برای هر بشکه بود، بسته شدن تنگه هرمز تأثیر زیادی بر بازار جهانی نفت خواهد داشت.
تأثیر بر اقتصاد ایران و چین
به نوشته رویترز، بسته شدن تنگه هرمز علاوه بر ضربه به اقتصاد ایران، میتواند روابط آن با چین، بزرگترین خریدار نفت ایران، را نیز به خطر بیندازد. چین که شریک استراتژیک ایران است، ممکن است برای حمایت از تهران در برابر فشارهای غربی از حق وتو در شورای امنیت استفاده کند. همچنین، طبق تحلیل نبیل مرسومی، بسته شدن تنگه هرمز میتواند باعث توقف یکچهارم تأمین نفت جهانی و یکپنجم تأمین گاز جهان شود، که قطعا به بحران جدی در بازار انرژی منجر خواهد شد.
اگر بحران به سرعت حل نشود، پیشبینی میشود که قیمت نفت به شدت افزایش یابد و بازارهای جهانی به دلیل تنشهای سیاسی و اقتصادی در این منطقه استراتژیک دچار بیثباتی شوند. تنگه هرمز نه تنها برای کشورهای خلیج فارس بلکه برای کل جهان از اهمیت حیاتی برخوردار است و هر گونه تغییر در وضعیت آن میتواند پیامدهای گستردهای در پی داشته باشد.