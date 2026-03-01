شورای عالی سیاسی یمن شهادت رهبر معظم انقلاب را تسلیت گفت

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، شورای عالی سیاسی یمن، صبح امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد: حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای تجسم ایثار و مقاومت بی‌وقفه در مقابله با محور شرارت و استکبار به رهبری ایالات متحده آمریکا بود و سیره جهادی ایشان مملو از درس‌های بزرگ و الهام‌بخش است که همواره چراغ امیدی برای آزادی‌خواهان جهان باقی خواهد ماند.

دفتر سیاسی انصارالله تأکید کرده است که انقلاب اسلامی ایران با دفاع از مستضعفان، احیای وحدت و ارزش‌های اسلامی و جهاد مشروع در معنای واقعی خود، پیروزی‌های بزرگ به دست آورده است، هرچند در طول مسیر با تلاش‌های گسترده برای تخریب آن مواجه بوده است.

این بیانیه همچنین بر حمایت کامل جنبش انصارالله از جمهوری اسلامی ایران و ادامه مسیر مبارزه با ظلم و تجاوز تا تحقق کامل اهداف آن بدون کوچک‌ترین مصالحه یا عقب‌نشینی تأکید کرده و یادآور شده است که خون پاک شهید آیت‌الله خامنه‌ای، چراغ راه و نیروی محرکه‌ای برای ادامه مقاومت در برابر ظالمان خواهد بود و یقین دارند که وعده الهی و نصرت خداوند دیر نخواهد آمد.

