به گزارش ایلنا، روزنامه فرامنطقه‌ای «رای‌الیوم» در مطلبی نوشت: با آغاز تجاوز مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران، تهران به سرعت اقدام به هدف قرار دادن کشورهای حاشیه خلیج‌فارس کرد که میزبان پایگاه‌های آمریکایی هستند. این حملات با انفجارها و صدای آژیر هشدار، نوعی نمایش قدرت بازدارنده ایران بود تا کشورهای منطقه دریابند در صورت ادامه تجاوز، واکنش شدیدتری در انتظار پایگاه‌های آمریکایی و اسرائیلی خواهد بود، بدون آنکه هدف، امنیت یا حاکمیت کشورهای منطقه باشد.

کشورهای حاشیه خلیج‌فارس که تلاش کرده بودند از آغاز جنگ علیه ایران جلوگیری کنند، این اقدام دفاعی ایران را درک نکردند و اقدام به محکوم کردن حملاتی کردند که به خاک آن‌ها رسیده بود. با این حال، ایران اعلام کرد که موشک‌ها و پهپادهایش پایگاه‌های آمریکایی در بحرین، قطر و امارات و همچنین مراکز نظامی و امنیتی در اراضی اشغالی را هدف قرار داده‌اند، و هدف آن‌ها، نه کشورها بلکه واشنگتن و پایگاه‌هایش در منطقه بوده است.

عربستان سعودی نسبت به این حملات واکنش نشان داد و آن‌ها را «تجاوز وحشیانه ایران» علیه امارات، بحرین، قطر، کویت و اردن خواند. ایران شنبه گذشته، دامنه حملات موشکی خود را به تمامی پایگاه‌های آمریکایی در کشورهای خلیج‌فارس گسترش داد، به جز سلطنت عمان.

نکته قابل توجه این است که حمله ایران تأثیر مستقیمی بر روابط سعودی–امارات داشت و باعث بهبود نسبی آن شد. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، شنبه با محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات، تماس گرفت؛ موضوعی مهم در شرایطی که اختلافات دو کشور از جنگ یمن آغاز شده و به حوزه رسانه‌ای و سیاسی نیز کشیده شده بود.

به گزارش خبرگزاری امارات (وام)، ولیعهد عربستان بر «محکومیت کامل این حملات ایران، همبستگی با امارات و آماده بودن تمام ظرفیت‌ها برای حمایت از اقدامات این کشور» تأکید کرد. در مقابل، رئیس امارات از حمایت و همبستگی عربستان قدردانی کرد. دو طرف همچنین بر خودداری از تشدید تنش‌ها و استفاده از راه‌حل‌های دیپلماتیک برای حفظ امنیت و ثبات منطقه تأکید کردند.

با این حال، همچنان پرسش‌هایی مطرح است که آیا جنگ آمریکا و اسرائیل علیه تهران می‌تواند اختلافات سعودی–امارات را به‌طور کامل حل کند یا نه. سفارت آمریکا در عربستان در بیانیه‌ای هشدار داد که «با توجه به تنش‌های منطقه‌ای، شهروندان آمریکایی باید از سفر غیرضروری به مناطق نظامی خودداری کنند و در خانه‌های خود در جده و ظهران بمانند و فعلا به بحرین سفر نکنند».

از سوی دیگر، روابط سعودی–ایران نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. عربستان با صدور بیانیه‌ای، حملات ایران به مناطق ریاض و شرق این کشور را محکوم و تأکید کرد که این حملات قابل توجیه نیست و پیش از این نیز به تهران هشدار داده بود که خاک یا آسمان عربستان نباید برای حمله به ایران مورد استفاده قرار گیرد. عربستان همچنین اعلام کرد که «اقدامات لازم برای دفاع از امنیت و تمامیت سرزمینی» خود، از جمله گزینه پاسخ نظامی را در دستور کار دارد.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز شنبه تأکید کرد که تمامی پایگاه‌ها و مراکزی که در تجاوزات آمریکا و اسرائیل علیه ایران نقش داشتند، اهداف مشروع نیروهای ایرانی بوده و حملات علیه آن‌ها در چارچوب دفاع از کشور انجام می‌شود.

