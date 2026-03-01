به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، کیریلو بودانوف، رئیس دفتر رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرد که روسیه در جریان مذاکرات اخیر در ژنو، پذیرش پیشنهاد آمریکا درباره ضمانت‌های امنیتی برای اوکراین پس از جنگ را اعلام کرده است.

بودانوف در مصاحبه‌ای که از تلویزیون اوکراین پخش شد، گفت: «در جریان مذاکرات اخیر، طرف روسی اعلام کرد که ضمانت‌های امنیتی ارائه‌شده توسط ایالات متحده برای اوکراین را خواهد پذیرفت.»

پیش‌تر، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در روز پنج‌شنبه اعلام کرده بود که مسکو عجله‌ای برای رسیدن به توافقی که جنگ اوکراین را پایان دهد، ندارد. او گفت: «آیا چیزی درباره مهلت نهایی از ما شنیده‌اید؟ ما هیچ مهلت نهایی نداریم، بلکه اهدافی داریم که باید به آنها دست یابیم.»

همچنین کرملین تأکید کرده است که روسیه هنوز به همه اهداف خود در اوکراین دست نیافته و تا تحقق کامل این اهداف، به ادامه جنگ ادامه خواهد داد. این اظهارات در حالی بیان شد که چهارمین سالگرد آغاز جنگ اوکراین فرا رسیده است.

