ترامپ «خوشبینی» درباره مذاکرات را کمرنگ کرد؛ ایران در حالت آمادهباش کامل
با وجود حصول برخی پیشرفتهای جزئی در مذاکرات میان واشنگتن و تهران در ژنو، تنشها میان دو طرف بالا گرفته و نیروهای مسلح ایران برای هرگونه حمله احتمالی آمریکا یا اسرائیل آمادهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، با وجود گزارشها از پیشرفت مذاکرات ایران و آمریکا در سومین دور گفتوگوهای ژنو، فضای خوشبینی به سرعت فرو پاشید و همزمان با آمادهسازیهای نظامی هر دو طرف، سایه جنگ بار دیگر بر منطقه سنگینی میکند. در این میان، زبان تهدید و بازدارندگی بر سایر رویکردها پیشی گرفته است.
بر اساس اطلاعات بهدستآمده، مقامات نظامی و امنیتی ایران معتقدند دشمن ممکن است سناریوی جنگ را تکرار کند. در نتیجه، تمام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در حالت آمادگی کامل و بسیج عمومی قرار گرفتهاند تا هرگونه تحرک احتمالی آمریکا یا اسرائیل را پاسخ دهند.
تحلیلها نشان میدهد که احتمال دارد آمریکا، برای عبور از محدودیتهای قانونی کنگره، ابتدا حمله را به اسرائیل واگذار کند. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی هشدار داده است که «به هرگونه تجاوز پاسخ فوری و قاطع خواهد داد، هرچند منبع آن هر که باشد» و اگر آمریکا حمله مستقیمی انجام دهد، پاسخ ایران «فورا و مستقیم» خواهد بود.
بر اساس تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح به ریاست رهبر معظم انقلاب اسلامی، هرگونه تجاوز دشمن با پاسخ سریع و مستقیم سپاه پاسداران و ارتش مواجه خواهد شد و این پاسخ بدون نیاز به تأیید پیشدستی شورای عالی امنیت ملی انجام میشود. اطلاعات حاکی است که نیروهای ایرانی در عمل اختیار «آزادی عمل رزمی» که سالها انتظار آن را داشتند، دریافت کردهاند. همچنین ایران از طریق کانالهای سیاسی و نظامی، به کشورهایی که میزبان پایگاههای آمریکایی هستند، هشدار داده که هرگونه تشدید تنش ممکن است فراتر از اهداف نظامی باشد و شامل اهداف دیگر در آن کشورها نیز شود.
در مقابل، کاخ سفید نتایج مذاکرات ژنو را کماهمیت جلوه داده و همزمان با توافق بر برگزاری دور جدید مذاکرات هفته آینده، و همچنین گفتوگوهای فنی در وین روز دوشنبه، آمادهسازیهای نظامی را ادامه میدهد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در نخستین واکنش به مذاکرات ژنو گفت: «ما در حال مذاکره هستیم و میخواهم با ایران به توافق برسم و نمیخواهم از قدرت نظامی استفاده کنم، اما گاهی لازم است.» او با بیان اینکه از ایران راضی نیست، تأکید کرد که «ایران نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند» ولی هنوز تصمیمی درباره حمله نگرفته است.
در همین حال، بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، به واشنگتن سفر کرده و با جیمز دیونس، معاون رئیس جمهور، و دیگر مقامات دیدار کرده است. ونس جزو گروهی است که نسبت به گزینه نظامی تردید دارند و درباره خطرات حمله به ایران سؤال میکنند، اما مخالفت صریحی با جنگ اعلام نمیکنند.
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند که ناو هواپیمابر «جرالد فورد» به نزدیکی سواحل حیفا رسیده تا به ناو «آبراهام لینکلن» در اقیانوس هند بپیوندد و حضور نظامی آمریکا در منطقه تکمیل شود. همزمان، مقامات تلآویو طبق گزارشها، طرحهایی برای هدف قرار دادن سکوی موشکی ایران آماده کردهاند.
به دنبال افزایش نگرانیها، وزارت خارجه آمریکا از شهروندان خود خواسته فلسطین اشغالی را ترک کنند و کارکنان غیرضروری سفارت در بیت المقدس با خانوادههای خود خارج شوند. چین، بریتانیا و ایتالیا نیز اقدامات احتیاطی مشابهی اتخاذ کرده و از اتباع خود خواستهاند ایران و مناطق حساس خاورمیانه را ترک یا احتیاط کنند.