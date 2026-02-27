هشدار فرانسه به شهروندان خود درباره سفر به سرزمینهای اشغالی
به گزارش ایلنا، فرانسه امروز -جمعه- با اشاره به نگرانیهای امنیتی ناشی از افزایش تنشهای منطقهای، به شهروندان این کشور توصیه کرد از سفر به سرزمینهای اشغالی خودداری کنند.
این توصیه توسط وزارت خارجه فرانسه صادر شده و در آن بر لزوم احتیاط و پرهیز از سفرهای غیرضروری به سرزمینهای اشغالی در شرایط کنونی تأکید شده است.