به گزارش ایلنا، فرانسه امروز -جمعه- با اشاره به نگرانی‌های امنیتی ناشی از افزایش تنش‌های منطقه‌ای، به شهروندان این کشور توصیه کرد از سفر به سرزمین‌های اشغالی خودداری کنند.

این توصیه توسط وزارت خارجه فرانسه صادر شده و در آن بر لزوم احتیاط و پرهیز از سفرهای غیرضروری به سرزمین‌های اشغالی در شرایط کنونی تأکید شده است.

