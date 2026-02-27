به گزارش ایلنا، وزارت خارجه آمریکا گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر صدور مجوز برای خروج کارکنان غیرضروری نمایندگی‌های دیپلماتیک خود از عراق و کویت را تکذیب کرد.

«تامی پیگوت»، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امروز -جمعه- اعلام کرد واشنگتن هیچ مجوزی برای خروج کارکنان غیرضروری و اعضای خانواده‌های آنان از عراق و کویت صادر نکرده است.

وی با رد این گزارش‌ها تأکید کرد که تغییری در وضعیت مأموریت‌های دیپلماتیک آمریکا در این دو کشور اعلام نشده است.

